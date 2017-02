Por: Francisco Connio

Eduardo Casanova fue el productor que “descubrió” con ayuda de “su” ingeniero agrónomo, que las plantas de tomates y morrones de sus invernáculos estaban muriéndose. Fue simplemente verlas el ingeniero para decirle a Casanova: “acá lo que tenes es un fuerte herbicida que te está matando la producción”. La noticia para este joven productor fue como una puñalada, aunque para cerciorarse del problema, y saber cual era el panorama, visitó a productores vecinos encontrándose con el mismo problema. Las plantas mostraban un color amarillento, las hojas enruladas y muriéndose lo que determinó que se realizaran las denuncias correspondientes.

Como todos recordarán hace unos días atrás se conoció que un grupo importante de productores hortícolas de la zona de La Armonía, en el Municipio de Sauce-Canelones, tenían sus producciones de morrones y tomates, arruinadas producto de haberlas regado con agua de un arroyo que estaba contaminado con un fuerte agroquímico.

Hoy la incertidumbre y los miedos son el común denominador para familias enteras de productores, que no saben dedicarse a otra cosa, pero que además han decidido dedicarse a la producción hortícola y tienen previsto quedarse en el área rural, cuando por el contrario la gran mayoría emigra a los centros poblados.

Tal es el caso de Eduardo Casanova, joven productor que desde hace dos años está instalado en la zona y que junto a su esposa y un pequeño hijo de un año han decidido quedarse en el campo, vivir esa vida sacrificada pero la que han adoptado. Hoy las dudas de cómo seguir, de que hacer, de cómo sobrellevar esta situación que los ha dejado en la ruina y los tiene amargado según nos confesó en una nota con LA REPUBLICA.

“Nosotros somos productores de alma, en realidad desde los 14 años me dedico a la producción en invernáculo, ya que mi viejo, que era productor agrícola, me dijo: si no querés estudiar tenés que trabajar, en mi casa de vago no te quiero”. Y uno como rebelde, por no querer trabajar con mi padre, me fui a trabajar al invernáculo de un vecino. Después ya seguí en esto, que es lo que se, de lo que vivo y de lo que mantengo a la familia, por lo tanto esto que nos pasó no solo es un mazazo, porque no solo se lleva el sustento de un año sino que además nos pone en una situación de incertidumbre total” dice.

Casanova cuenta a nuestro medio que la vida del productor es muy sacrificada y por cierto “riesgosa” ya que no no tenemos domingos ni vacaciones. “Si, capaz es esclavizante pero es lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos desde siempre”.

Además dijo que la vida del productor significa estar “siempre con el corazón en la boca por el clima, porque puede venir un viento y te deja en la calle, y además despues te cuesta varios meses para reponerte. Esa realidad la estamos viviendo y a mi particularmente en abril el año pasado cuando pasó lo de Dolores (el tornado), acá me voló un invernáculo con acelgas, despues en setiembre el viento me destrozó dos invernáculos mas y en enero me voló el último, de ese lado del predio. Y ahora perdí los otros ocho invernáculos que tenia del otro lado del terreno; me los arruinó este herbicida, lo que me dejó en menos de un año, en la ruina, perdiendo todas las cosechas”.

Pero además -dijo Casanova- este año particularmente había optado por dedicarse solo a la producción de tomates y fundamentalmente morrones, producto que llegó a costar un precio increíble el año pasado. Para hacerse una idea de la pérdida que tuvo, “tenía 5000 cajones de morrones para sacar, es casi un cajón por planta. Y de tomates por planta sacamos siete kilos y tenia unas 8000 plantas. O sea que es realmente una situación caótica”.

Este productor canario, de alguna manera, fue el que descubrió que las plantas tenían un problema, por lo que llamó al ingeniero agrónomo para constatar que la producción estaba “quemada”. Hicieron las denuncias y ahí comenzó esta historia mediática, que confiesa “no nos gusta salir en los medios pero entiendo que gracias a ellos, esta situación se conoció y generó que las autoridades se movieran”.

Precisamente una de las instituciones que se movieron fue la Intendencia de Canelones, que les apoya no solo con proveerles agua potable, combustible para mover los vehículos sino con algún otro tipo de apoyo, tan necesario como vital para continuar.

Pero por esa condición rebelde que siempre tuvo, Casanova afirma que no quiere quedarse esperando que la Intendencia de Canelones en este caso o alguna otra institución del estado los apoye. “Yo quiero salir adelante por orgullo propio, por mi vida de trabajo y porque quiero ganarme la plata, generar mi entrada no que me la den. Al menos pienso así”.

Sabido es que también el tema está en un impasse, en cuanto a una resolución porque se han tomado muestras, aunque aún no se conoce el resultado. Una vez conocido el resultado comenzará todo el tema legal, para lo cual la comuna canaria ya también se puso a disposición de los productores.

Con todo esto seguramente el tema del Ordenamiento Territorial del área rural de Canelones, que ya estaba en carpeta, ahora cobra una dimensión inusitada, donde se deberá ver si los productores familiares y los agronegocios pueden convivir sin que haya serios perjuicios.

Un hijo internado por el agua del pozo

Casanova dice que el año pasado ya tuvo un problema similar con sus plantas, regándolas con agua extraída de la misma cañada. Esa agua le daño dos invernáculos de morrones y cuatro de tomates. Lo atribuí a la lluvia mas que nada. Sin embargo, como nosotros consumimos agua de un aljibe, a nuestro hijo consumir esa agua nos llevó a que nos internáramos en una mutualista porque había sangrado en la materia fecal.

No llegaron a una conclusión pese a los análisis, y lo atribuyeron a la leche, que nosotros sacamos de dos vacas que tenemos. Pero a partir de ahí con mi señora decidimos utilizar esa agua solo para el baño, para cocinar y consumir compramos en bidones.