Esta noche desde las 20:00 hs. en la Sala Zitarrosa se realizará la Ceremonia de Lanzamiento de la Décimo Quinta Edición de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya.

En la misma se entregarán las Menciones Especiales del Jurado, los primeros 17 Premios Graffiti correspondientes a esta edición y se presentarán en vivo: Mónica Navarro, Luciano Supervielle, Socio, La Triple Nelson y Olvidate!

La entrada es libre hasta agotar la capacidad de la sala y se transmitirá en vivo por VTV+ y por VeraTV.

Categorías a Entregar en Ceremonia de Lanzamiento Sala Zitarrosa hoy miércoles 12 de julio:

MEJOR DISEÑO DE ARTE

Chau – Jorge Barral / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor

Chillan las Bestias – Chillan las Bestias / Bizarro

Nanda – Nanda / Independiente

Tardes infinitas – Giraluna / Independiente

Temprano – Milongas extremas / Independiente

MEJOR DVD MUSICAL

Aeternam – Fixion / Independiente

Concierto 30 Aniversario – Jorge Nasser / MMG

El viaje de la semilla – Encanto al alma / MMG

En Vivo Teatro Solis – Spuntone Mendaro / Bizarro

Tango, Milonga y Candombe en vivo – Rubén Rada / MMG

MEJOR VIDEO CLIP

Canción nueva – Mux / Feel the Agua

Eructo de Semen – Carmen Sandiego / Bola de nieve

Qué sería de mí – Once Tiros / Independiente

¿Quién Sabe? – Juan el que Canta / Can Picafort

Revólveres y Rosas – Socio / Bizarro

MEJOR RE EDICIÓN

7 y 3 – Jaime Roos / Bizarro

Dias de Blues – Dias de Blues / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor

Esta noche – Jaime Roos / Bizarro

Estamos Rodeados – Jaime Roos / Bizarro

Opus Alfa – Opus Alfa / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor

MEJOR EDICIÓN ESPECIAL

50 años de Los Zucará – Julio Víctor González / MMG

2003-2016 – Boomerang / Bizarro

HPLE20 Grabaciones Perdidas vol. I 1996-2001 – Hablan por la Espalda / Independiente

Colección Histórica – La Trampa / Bizarro

Selladas uno (1983-1992) – Jaime Roos / Bizarro

MEJOR LIBRO SOBRE MÚSICA URUGUAYA

Libro de partituras Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Ediciones B

Marama & Rombai El Libro – Clara Esmoris / Penguin Random House

Nos íbamos a comer el mundo. 20 años de rock en Uruguay (1990-2009) – Kristel Latecki / Ediciones B

Uruguayos cantores – Mateo Magnone / Ediciones B

Zitarrosa, canciones ilustradas – Martín León Barreto (ilustrador) / Alfredo Zitarrosa (letras de canciones) / Zona Editorial

MEJOR ÁLBUM EN VIVO

En Vivo Teatro Solis – Spuntone Mendaro / Bizarro

Rock criollo – Pecho E´ Fierro / Bizarro

Sesiones – El Astillero / Bizarro

Tango, Milonga y Candombe en vivo – Rubén Rada / MMG

Un día de Julio – Agarrate Catalina / MMG

MEJOR ARTISTA NUEVO

11235 – The Islingtons / Independiente

De santos y bandidos – Aborigen / Independiente

Instantes decisivos – Papina De Palma / Bizarro

La calma de las cosas quietas – La Mujer Pájaro / Independiente

Los buenos modales – Los Buenos Modales / Pure Class Music

MEJOR ÁLBUM DE INSPIRACIÓN CRISTIANA

Cambiaste mi mundo – Día Tres / Del Reino

Diego Reynolds Unplugged – Diego Reynolds / Ludibarro

En las buenas y en las malas – Mas que Vencedores / Del Reino

¿Qué me lleva a amarte? – Luis Alzamendi / Del Reino

Remando – Juan Carlos Labandera / Del Reino

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

Increyendo – Santiago Blanco & Cosa e Mandinga / MT

Interior – Felipe Ahunchain Trio / Domus Jazz

Homenaje a Rada – The Radas Old Boys / Ayuí

Khronos – Francisco Fattoruso / MMG

Ultramarino – TrÍo Ibarburu / MMG

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL

Dos pequeños conciertos para piano – Leo Maslíah / Perro Andaluz

Jagüel – Federico Nathan Trio / Perro Andaluz

Khronos – Francisco Fattoruso / MMG

Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Bizarro

Ultramarino – Trío Ibarburu / MMG

MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP

2001: el Stand Up – Milanss / Ruleta

Debute – Puchero / Independiente

Hace que exista – Eli Almic & DJ RC / Independiente

Los Buenos Modales – Los Buenos Modales – Pure Class Music

Trapecio – Clipper x Santi Bm / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

El Otro – Walas / Independiente

Esencia – Individrum / Perro Andaluz

Lobo dorado – Lobo Está? + El Niño que Toca Fuerte / Maginate

Mux – Mux / Feel the Agua

Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Bizarro

MEJOR ÁLBUM INDIE

Ceres y Venus – La Foca / Bola de nieve

El Folk de la Frontera – Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

La calma de las cosas quietas – La Mujer Pájaro / Independiente

Mapas Anatómicos – Carmen Sandiego / Bola de nieve

Quebrajar – Mushi Mushi Orquesta / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE METAL Y HARD ROCK

Autores en Vivo 6 / Testimonio en Audio – Radical / Pentagram / Blacktape Unorthodox

Bagual – Bagual / Caotic

NLS – Nameless / Caotic

Rock criollo – Pecho E´ Fierro / Bizarro

Rude Mood – Rude Mood / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE CANDOMBE FUSIÓN

Ansina 1032 – Comparsa Integración y Alejandro Luzardo / Sondor

Barrio Sur – Hugo Fattoruso y Barrio Sur / MMG

Comunión total – Fede Blois / Independiente

El hijo de – Diego Janssen / Independiente

Hermano Moreno – Lágrima Ríos / MMG

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE

Descorchando tu conciencia – María la del Barrio / Independiente

Existir – Ser – Resistir – Elsantoremedio / Independiente

La recompensa es el camino – Tribu Dy Rasta / Barca

Renace – Karma Man Kaya / MMG

Todo que sí – Pedro y los Medusa / Independiente