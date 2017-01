Edinson Cavani estuvo en su tierra natal donde se refirió a la lucha de la selección por recuperar los derechos de imagen tanto de la selección como de los jugadores que militan en el medio local. “Quiero que sea lo mejor para los futbolistas de Uruguay”, señaló el “Matador”.

Si bien no deja de ser noticia por todo lo que ha logrado en el exterior desde que se marchó de Danubio, Edinson Cavani, como el resto de los jugadores de la selección, de un tiempo a esta parte también lo son por su lucha por los derechos de imagen tanto de los jugadores de la selección como de los futbolistas del medio local.

Entrevistado por el diario Cambio de Salto, el “Matador” aseguró: “Como siempre digo, los futbolistas tratamos de ganarnos el pan día a día y creo que no le debemos nada a nadie, más que a Dios por darnos la bendición de tener el talento para jugar al fútbol poder trabajar día a día para lograr cosas”. Además agregó: “Deseo que las cosas salgan de la mejor manera, quiero que sea lo mejor para los futbolistas de Uruguay, mis compañeros, mis colegas que hoy les toca estar formando parte del fútbol uruguayo”.

Respecto al tema, el “Edi” finalizó destacando el potencial de los jugadores nuestra liga de la cual espera que mejore la situación: “De acá salen muchos jugadores, estamos vistos como un país insólito porque con tres millones de habitantes saca una cantidad de futbolistas, algo increíble. Por eso me gustaría que nuestro fútbol esté más alto, que mejore su situación, que se trate a los futbolistas de nuestro país como se debe”.

Cambiando de tema, el goleador de las Eliminatorias para Rusia se refirió al momento de que vive la selección nacional, muy cerca de lograr el pasaje a la Copa del Mundo del 2018: “Nunca estuvimos tan acostumbrados a estar en esta situación, es la realidad linda y nosotros la asumimos. Todos (los jugadores) venimos del fútbol, de estar afuera mucho tiempo, por momentos no somos conscientes de lo que tenemos y a veces flaqueamos en algunos partidos”.

Mientras que de su carrera en el Paris Sainth Germain, donde no para de marcar goles, volviéndose figura del equipo ante la partida de Zlatan Ibrahimovic manifestó: “Creo que el trabajo paga y estoy viviendo un momento lindo, el cual disfruto y no me cambia nada sino que me motiva para seguir caminando y hacer lo mejor que uno puede en la vida.