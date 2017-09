SUBIÓ UN PUESTO EN EL RANKING PERO PRECISA SEGUIR SUBIENDO Y QUE VARIAS SELECCIONES QUE ESTÁN ARRIBA NO CLASIFIQUEN

Por: Gerardo Bassorelli

Uruguay sube del 17° al 16° puesto en el Ranking FIFA gracias a los resultados de esta doble fecha de Eliminatoria, pero deberá seguir escalando para poder ser cabeza de serie en el Mundial.

Con el 99% de la clasificación asegurada, Uruguay ya piensa en Rusia 2018 y ahora uno de sus objetivos es ser cabeza de serie en el sorteo que se realizará en diciembre, para lo cual necesita escalar posiciones en el ranking y que algunas selecciones no se clasifiquen.

Desde Brasil 2014, el sistema de elección de cabezas de serie ya no se basa en las actuaciones de los últimos Mundiales o la cantidad de títulos ganados en la historia.

Los que van al Bombo 1 en el sorteo son el anfitrión (Rusia en este caso) y las 7 selecciones mejor ubicadas en el Ranking FIFA. En el último Mundial Uruguay fue cabeza de serie precisamente por su buena posición en el ranking, aunque tuvo la mala suerte que en su grupo cayeran dos selecciones como Italia e Inglaterra, que por sus malos antecedentes cercanos no figuraron entre los equipos del Bombo 1. Pero otros cabezas de serie, como Argentina y Colombia le sacaron provecho a esa condición: a la Albiceleste le tocó un grupo con Bosnia, Irán y Nigeria; y a Colombia le tocó con Grecia, Japón y Camerún.

En síntesis, es mejor ser cabeza de serie que no serlo.

Qué tiene que pasar

Para que Uruguay sea cabeza de serie en Rusia 2018 deberá ubicarse en los 7 primeros lugares del ranking, o rezar para que varias de las selecciones que están arriba de la Celeste en esa clasificación, no logren su boleto a Rusia.

Con los resultados de esta doble fecha de Eliminatoria, el equipo de Tabárez trepó del 17° al 16° puesto, por lo tanto está lejos de meterse entre los 7 primeros. La chance de la Celeste es, seguir trepando posiciones y que varias de las selecciones que están por delante se queden fuera del Mundial.

Hoy, los 7 cabezas (además de Rusia) serían Alemania (1° en el ranking), Brasil (2°), Portugal (3°), Argentina (4°), Bélgica (5°), Polonia (6°) y Suiza (7°). Son los mejores del ranking, aunque no todos tienen su clasificación asegurada. Si alguno de estos siete no clasifica, entonces será cabeza de serie el 8° del ranking (hoy es Francia), y si son dos los que no clasifican, entonces será cabeza de serie el 9° (hoy es Chile) o el 10° (Colombia) y así sucesivamente.

En síntesis, para ser uno de los cabezas de serie, Uruguay deberá ganarle a Venezuela y Bolivia para mejorar su posición en el ranking, y esperar que varias de las selecciones que estén delante suyo en el ranking, no se clasifiquen al Mundial.

Para poner un ejemplo bien claro, basándonos en el ranking actual, lo que tendría que ocurrir para que Uruguay sea cabeza de serie es que no clasifiquen nueve de las selecciones que están arriba de la Celeste. Pues, cuatro de ellas ya están clasificadas (Alemania, Brasil, Bélgica y México) y otras dos están 99% adentro (Inglaterra y España), por lo tanto, tendrían que quedar eliminadas todas las demás.

Hemos visto que ser cabeza de serie siendo 16° en el ranking es imposible. Por lo tanto, Uruguay deberá escalar más posiciones y esperar que alguna de las selecciones mencionadas no consigan su boleto a Rusia.

Será esa la única forma de estar en el Bombo 1 cuando se realice el sorteo en diciembre.