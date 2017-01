Por: Enrique Ortega Salinas, Analista

“Yo pertenezco al glorioso Partido Comunista”, solía repetir en tiempos en que decirlo era convocar a las parcas e implicaba que miles de puertas se le cerraran; pero aquel santafecino, hijo de un indio correntino y una española, jamás se doblegó ante las penurias y amenazas, y por cierto que nunca, nunca, le tembló el mentón para denunciar a la canalla yanqui.

Hijo de hachero, y con trece hermanos, lo enriqueció la pobreza como a muchos grandes y caló hondo en el pueblo porque venía de sus entrañas más profundas; cantó como nadie a los que luchan toda la vida para sobrevivir bajo el yugo de la oligarquía, comprometido aún más con su causa que con el canto, con el grito en la sangre, tal como titulara a una de sus obras convertida en película. Su padre trabajaba para la empresa británica La Forestal y cuando esto se sabe uno comienza a comprender mejor con cuánto dolor fue escrita “Canción para mi niño hachero”.

Algarrobal, algarrobal…

¿Dónde está el Dios de los pobres, Señor?

Hacha que no hacha, sudor y sudor,

Hacha que no hacha un payaso de sol.

Pronto será Navidad.

Cuando los golpeó la crisis del 30 y la plaga de langostas salieron del Chaco santafecino, se fueron a Alto Verde y su madre lo “prestó” a un boliche porque no tenía cómo alimentar a sus catorce hijos. Y allí, entre putas, gallos de riña y caballos de carrera fue germinando el cantor.

La peleó desde abajo con su guitarra para tapar el hambre, cantando en el boliche La Rueda, en La Boca, pero siendo difícil sobrevivir con el canto y las changas, se embarcó trabajando de cocinero y foguista, mientras su repertorio crecía y se hacía cada día más imprescindible.

Alto Verde querido, /pueblito humilde del litoral,

tus ranchos dormidos/ yo sé que un día despertarán.

“Si se calla el cantor” no solo fue canción y también película en 1972 sino un himno que se cantaría en las sombras de la clandestinidad en años de la dictadura que sobrevino en 1976.

Si se calla el cantor se quedan solos/ los humildes gorriones de los diarios,

los obreros del puerto se persignan, /quién habrá de luchar por sus salarios.

Pero no hubo que esperar tanto para que el poder detrás del poder pretendiera callarlo. En 1974 la Triple A (Alianza Anticomunista de Argentina) lo sentenció a muerte. López Rega, el psicópata que lideraba esta organización lo invitó a cantar en el obelisco y él se negó. A los pocos días una bomba le voló su casa y meses después otra bomba le incineró el auto y le dieron 48 horas para irse del país, por lo que a fines de ese año marchó al exilio en Venezuela, México y España. Sus canciones fueron torpemente prohibidas por los militares porque alimentaban la rebeldía del pueblo.

Estamos prisioneros, carcelero,

Yo de estos torpes barrotes

Y tú, del miedo.

En diciembre de 1978 volvió a la Argentina y al mes le pusieron una bomba en su casa de Buenos Aires; sin embargo, aunque extremando precauciones, se quedó, desafiante como siempre y más izquierdista que nunca.

Que no calle el cantor porque el silencio,

cobarde apaña la maldad que oprime,

no saben los cantores de agachadas,

no callarán jamás de frente al crimen.

Si bien en 1989 apoyó a Menem y llegó a decirle “Carlitos, yo sé que vos no nos vas a defraudar” (frase que luego el político usara como eslogan) al poco tiempo se sintió defraudado como millones de argentinos y criticó las medidas liberales del traidor.

Refiriéndose al golpista Emilio Massera, dijo que cuando lo vio no lo pudo odiar, pero: ‘Pobre tipo, qué infeliz. Los milicos estudian tanto… pero cuando ven a alguien que piensa distinto, le mandan a poner una bomba’.

Algún día habrá que contar a nuestros hijos que en la primera línea de combate de los pueblos que se alzaron contra las dictaduras que Estados Unidos sembró por toda América la Pobre no había solo guerrilleros con fusiles, sino guerrilleros con guitarras: Alfredo Zitarrosa, Mercedes Sosa, Víctor Jara, Los Olimareños… y, claro, como no, el más grande entre los grandes, el más valiente entre valientes, ese tremendo pedazo de Historia que nos dejó este enero con la frente en alto, con la manos limpias y una misión cumplida con creces. No por nada figuraba en la lista negra de la dictadura argentina, tal como rebeló el ministro de Defensa Agustín Rossi en 2013.

Hasta siempre, Horacio. Te debemos buena parte de nuestro bien más preciado: la libertad. Tus canciones me hicieron despertar una noche oscura dándome cuenta que estaba en la trinchera equivocada… pero esa es otra historia.

Que se levanten todas las banderas,

cuando el cantor se plante con su grito,

que mil guitarras desangren en la noche,

una inmortal canción al infinito.