Putin y Merkel abren nuevas oportunidades para Uruguay

Reunirse con dos de los principales líderes mundiales en menos de diez días y conseguir reafirmar el compromiso de una nueva planta de celulosa que significará la mayor inversión en la historia del país, no es un hecho que ocurra con frecuencia en los países de una región golpeada por la crisis financiera y las sospechas de corrupción.

La gira de Tabaré Vázquez por Alemania, Finlandia y Rusia, no es una noticia más para el país, aunque no resalte de manera especial en la agenda de los grandes medios de comunicación más preocupados por la repetida interpelación al ministro Bonomi o el cambio de fiscal en la causa Ancap.

El encuentro con la indiscutible líder de la Unión Europea, Ángela Merkel, figura clave para un eventual Tratado de Libre Comercio con el Mercosur y canciller de un país determinante en la balanza comercial del Uruguay, ya es por sí misma una razón de peso para destacar el éxito de la gira.

Y si a ello se suma, la visita a la planta de UPM en Finlandia y el anuncio conjunto del presidente Vázquez y el titular de la empresa finlandesa de dar paso a una nueva etapa de la negociaciones para la instalación de una nueva planta en el país, ya estamos hablando de un momento clave en el tercer gobierno del Frente Amplio.

Vázquez y el jefe ejecutivo de la empresa, Jussi Pesonen, acordaron sin decirlo para no generar ansiedad en los mercados a los que UPM cuida con sensibilidad quirúrgica, que en poco más de un mes pueda anunciarse formalmente la concreción de una nueva etapa de la mayor inversión privada que se recuerde en la historia del Uruguay.

Tamaño logro abre enormes expectativas, sin contar con el diálogo establecido para traer al país otras inversiones que arriben colateralmente una vez que se concrete lo de UPM y que están directamente ligadas a la producción forestal que exige la planta de celulosa.

Esa inversión abre otras cadenas industriales que Uruguay está dispuesto a explorar y que fueron motivo de múltiples reuniones en Finlandia.

Se observó de cerca la forma en que el país nórdico utiliza su desarrollo forestal para la transformación mecánica de la madera, la industria química (resinas, aceites esenciales, bioplásticos, biorefinerias, etc) y la energética (leña, pellets, electricidad producida a partir de biomasa entre otros).

Por este motivo Vázquez destacó la importancia estratégica que este país tiene ahora para Uruguay.

La frutilla

Pero la frutilla de la torta para la gira del presidente y los casi 70 empresarios uruguayos fue la visita al Kremlin, donde los esperaba el poderoso Vladimir Putin, un líder al que todos los presidentes del mundo quieren visitar y hacen cola para ser recibidos.

El encuentro con el mandatario uruguayo no solo abre un horizonte de posibles negociaciones comerciales -que venían deprimiéndose en los últimos años-, sino que potencia la imagen del país como un referente importante de América Latina.

“Necesitamos hablar sobre el desarrollo de la cooperación económica (…) Existe la posibilidad de ampliar esta cooperación”, dijo Putin durante su encuentro con Vázquez.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y hasta por la propia oposición destacó la importancia del encuentro.

“Uruguay necesita este tipo de encuentros. Somos un país que por sus dimensiones tiene que tener la mayor presencia internacional posible; siempre lo ha hecho, como bien ha dicho el presidente Vázquez, el Uruguay tiene un reconocimiento internacional, un respeto construido a lo largo de años”, afirmó el ex presidente colorado Julio María Sanguinetti.

Desde el Frente Amplio también se destacó la importancia de este encuentro como un paso clave para la gestión de gobierno.

“Esta reunión con el presidente Putin tiene una extraordinaria relevancia en el año de los 160 años de relaciones entre Uruguay y Rusia, lo cual supone una enorme estabilidad y un conocimiento entre los dos países”, dijo la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, Mónica Xavier.

El importante paso dado en Finlandia con UPM abre otras alternativas industriales que Uruguay intentará replicar en el país. Vázquez llega hoy al país después de exitosos encuentros con dos de los principales líderes mundiales, Ángela Merkel y Vladimir Putin.

“Casi” una vuelta al mundo

Al cabo de trece días, la misión encabezada por Tabaré Vázquez recorrió en su viaje interoceánico de ida y vuelta y periplo por tres países del viejo continente la friolera distancia de 27.678,64 quilómetros, lo que significa casi un 72% de vuelta al mundo (en total 38.600 km).