El presidente ruso, Vladimir Putin, fustigó este viernes la nueva ronda de sanciones estadounidenses contra Moscú, pero dijo que el Kremlin no tomará represalias expulsando a diplomáticos estadounidenses.

Este jueves, Estados Unidos impuso una serie de sanciones graves y otras medidas punitivas contra funcionarios y servicios de inteligencia rusos, en medio de acusaciones de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses al hackear sitios y cuentas de correo electrónico de políticos norteamericanos.

Como resultado del anuncio del presidente estadounidense, Barack Obama, 35 diplomáticos rusos recibieron la orden este jueves de abandonar los Estados Unidos en 72 horas y dos instalaciones fueron cerradas.

En una declaración difundida este viernes por el sitio web del Kremlin, Putin calificó las nuevas sanciones como una “provocación dirigida a socavar aún más las relaciones ruso-estadounidenses”.

No obstante, aseguró que Rusia no expulsará a los diplomáticos estadounidenses en represalia, como lo indicó previamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. (Texto: Associated Press / Foto: Pavel Golovkin AP)