Hay una característica de Punta del Este que “no tiene explicación”. Hasta para Wally Diamante, el PR (relacionista público) más importante de Argentina y Uruguay. Tiene la temporada de eventos VIP más corta del mundo destaca un informe del diario argentino Clarín.

Y en esos 10 días -del 29 de diciembre al 7 de enero- los organizados para el grupo más selecto de celebrities y personalidades quedaron desdibujados frente a las fiestas de 8 mil personas y los megafestivales en la arena o el campo. Pero el rito de Punta sí se cumplió. La “Ibiza latinoamericana” tuvo su mítica fiesta de blanco y con acceso más restringido que nunca según explicó la periodista Emilia Vexler.

“Esta temporada no hay eventos imponentes como en otros años, con un presupuesto enorme. Pero los que están van a cumplir las expectativas”, dice Diamante a Clarín. Fue invitado en una que sí se destaca, la de Chandon, que en un 11° edición en el este, el jueves a la noche, reunió a 500 invitados en la Villa Nautilus, una mansión con patio interior ambientado al estilo marroquí y una piscina larga y angosta rodeada de palmeras, sobre la ruta rumbo a José Ignacio.

¿Qué tiene que tener alguien para ser un invitado VIP? “No tiene que tener nada en especial, simplemente que la marca tenga algo que ver con ese personaje”, resume Diamante sobre los eventos esteños más exclusivos. Por esa línea -y además de los famosos que no se la quieren perder- va Marcelo Benavides, representando al espumante: “Aquí vas a ver influenciadores digitales (que marcan tendencias en las redes sociales), que comparten nuestros valores, como celebrar la vida y ser siempre emprendedores”.

Buscan que esos influencers sean “de distintos rubros”, es decir, en gastronomía (Alejo de MasterChef), música (el DJ Otto Bunge), y moda (Titi Vázquez). “Y después están los influenciadores que también son celebrities, como Calu Rivero, Flor Torrente y Agustina Córdoba”, señala Torterola y resalta: “No nos importa que tengan muchos o pocos seguidores, nos tenemos que sentir cómodos con ellos” según el reportaje del diario Clarín.

Angie Landaburu es una de las influencers de Punta de mayor ascenso en Instagram. Tiene casi 85 mil seguidores y está en todos los eventos. Pero a la fiesta de blanco llegó como acompañante de un invitado. “Tardo 15 minutos en arreglarme para un evento. Por suerte tengo muchas amigas diseñadoras que me llaman y me dicen: ‘Vení a buscar ropa”, cuenta y muestra su vestido de transparencias de Sisters Solnicki, que abrió una boutique en La Barra. “Me pareció que estaba bueno ponerme algo que podes conseguir en Punta del Este”, resalta y cumple perfectamente con la idea de la “accesibilidad” en Instagram: que las mujeres vean una prenda “que viste cerca de donde están y vayan directo al local a comprarla”.

“Nos invitan los PRs a los eventos para que lo cubramos en las redes sociales. Hacemos cool hunting con gente que por ahí no es famosa pero nos gusta lo que tiene puesto, o looks de celebrities, o mostramos lo que nos pusimos”, detalla Lucía Nini (27), que con su socia bloggera Sabina Hernández (33), hacen Te Lo Dije Nena y tienen casi 90 mil seguidores en Instagram. La noche es fría y ventosa en Villa Nautilus, por eso celebridades como Nicolás Repetto cortaron el total white con camperas de cuero oscuras. “Vas a ver ponchos y ruanas hoy. No te puede faltar para evitar el frío en el este”, acota Sabina.

Como platos principales, influencers, celebridades y empresarios disfrutaron de merluza negra a la brasas macerada en miso, soja y zest de naranja con crema de zanahorias con muy suave pesto de hierbas frescas y boniatos crocantes; y blanquette de ternera, papas crocantes, salsa de tomillo limón e hilos crocantes de zanahorias.