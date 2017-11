Compartir Tweet



Eliana González, directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado, afirmó a LA REPÚBLICA que la meta de la comuna de Maldonado siempre ha sido incluir. “Punta del Este es como un punto de encuentro”.

“Ahora estamos preparándonos para la temporada. En este momento estamos con la playa accesible, que es un proyecto que nos encanta porque podemos incluir todo tipo de discapacidad. Contamos con equipo técnico muy importante”, agregó.

Cabe mencionar que el servicio funcionará a partir del lunes 2 de enero en las paradas 7 y 8 de la Playa Mansa, y también en Piriápolis. A través de esta iniciativa se ofrecen propuestas recreativas durante la temporada estival a personas con discapacidad motriz, intelectual, lesionados medulares y adultos mayores.

La atención estará dirigida a ciudadanos locales y también a turistas, los cuales podrán integrarse a las actividades deportivas y de esparcimiento que se desarrollarán en el agua y en la arena. El servicio estará orientado por 10 docentes de Educación Física. Asimismo, hay aproximadamente 80 usuarios que presentan una discapacidad severa; por lo tanto, la Intendencia se hará cargo de su traslado.

Funcionará en las paradas 7 y 8 de la Playa Mansa y el servicio estará de lunes a viernes desde las 8 hasta las 20.30 horas. También se realizará en Piriápolis en la Rambla de los Argentinos y Freire entre las 8 y las 12.30 horas.

“Queremos hacer cosas que realmente nos llenen y no solo emitir folletos. Reconozco que en el tema de la discapacidad tenemos una falla pero que no podemos resolverlo nosotros. La inclusión a nivel educativo es lo que más cuesta”, reflexionó.

Las políticas de empleo

Walter Menéndez, responsable de la Unidad Asesora de Políticas Sociales de la comuna señaló a este diario que uno de los desafíos para lograr una mayor inclusión en Maldonado es el desempleo.

“Mucha gente ha estado en una situación muy penosa desde el punto de vista laboral en los últimos meses. Lo medular es que puedan encontrar trabajo aunque sea por un corto período de tiempo durante la temporada y que les sirva de base para continuar durante el resto del año”, expuso.

Mencionó que la Intendencia tiene programas específicos en los que genera 450 puestos de trabajo en baja temporada. “El problema no es que la cifra de desempleo de Maldonado sea mayor que la nacional. Lo que sucede es que las personas con mayor educación no solo tienen mayores salarios sino que están formalizadas. En cambio, las personas de baja educación, que tienen empleo, más de un tercio es trabajo en negro y un 20% no tiene una correcta relación entre lo que trabajan y lo que cobran”, explicó.

Además, expresó que hay una brecha salarial muy grande con respecto al nivel educativo, por lo que incide en la calidad de empleo y en su formalidad. Señaló que en el sector gastronómico, como en otros servicios, hay personas que vienen desde otros puntos del país y de Estados vecinos.

“Algunos venezolanos y colombianos, por ejemplo, muchas veces presentan mejor nivel educativo, aspecto que los diferencia y que complica y obstaculiza la colocación de la mano de obra local”, aseveró.

Por último, dijo que la Intendencia está haciendo programas específicos de reinserción educativa o de preparación para el empleo con jóvenes y adolescentes. Con respecto a los más adolescentes, mencionó que se intenta vincularlos al ámbito educativo.

“En este año hemos logrado que más de 300 adolescentes volvieran al sistema educativo”, afirmó. Con respecto a los que tienen más edad, dijo que la comuna los capacita para trabajar en el sector servicios, brindándoles, por ejemplo, cursos de gastronomía o de inglés.

El tránsito

Juan Pígola, director de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, aseguró a LA REPÚBLICA que se prevé que el tránsito aumente entre un 2% y un 15% más que el año pasado ante la temporada de turismo.

“Vamos a tener una temporada récor en lo que tiene que ver con el tránsito. Tendremos un cuerpo inspectivo compenetrado, que está educando y tratando de brindar una buena atención al turismo. Lo cierto es que hemos dejado la industrialización de la multa como coercitiva, porque tratamos de dar todas las posibilidades para que puedan corregirse las infracciones”, dijo.

“En el departamento de Maldonado hemos tenido un mes de julio muy nefasto en lo que tiene que ver con siniestros fatales pero al mes de octubre descendimos a un 25% menos que el año pasado los siniestros fatales”, agregó.