Defensor está molesto porque Nacional reforzó su plantel con dos importantes jugadores violetas como Gonzalo Bueno y Matías Zunino, quienes eran parte fundamental del equipo que consiguió el Torneo Apertura y jugó la final del Intermedio.

Daniel Jablonka expresó públicamente su malestar. “De Nacional no llamó el presidente ni ningún dirigente, pero conversaron con gente allegada a Bueno antes del partido del Apertura. Apenas terminado el Apertura me llamó el presidente de Nacional pero no para felicitarme, sino para decirme que cuando terminara el Intermedio iban a ir por Bueno. También me pareció mal y le dije que me pareció fuera de lugar”, comentó el mandamás violeta en “Las voces del fútbol”.

Sin embargo, José Luis Rodríguez dijo no comprender la postura de Jablonka, pues considera que la institución que preside no obró de forma desleal. “No lo entiendo a Daniel (Jablonka), yo fui claro y avisé antes de hacer las gestiones”, dijo en Sport 890 el “Puma”.

“Obramos de buena fe”

Extendiendo su perspectiva al respecto, Rodríguez dijo: “Nacional obró de buena fe, y negoció con Gonzalo Bueno y su representante porque el jugador era libre, ya había terminado su vínculo con Defensor.

Sobre el caso Zunino, yo sé que el jugador ya tenía decidido no continuar en el club, y estaba dispuesto a pagar la cláusula de salida, fuese a Nacional o a cualquier otro equipo. Zunino no iba a seguir en Defensor, eso lo tengo claro”.

Para cerrar el tema, consideró: “Después de lo que pasó con Neymar y el Barcelona no se puede hablar más de ningún pase ni de ninguna cláusula de salida. Si uno realmente quiere al jugador, lo retiene, no le fija una cláusula de salida. Eso está claro: Nacional actuó en forma correcta”.

“No es el partido del millón de dólares”

Además de la inherente trascendencia deportiva que tendrá el partido que tendrá lugar mañana en Rio de Janeiro, una eventual clasificación sería sumamente importante para Nacional en el plano económico. Varios dirigentes lo mencionaron en el momento en que trascendió el tema de las deudas mantenidas con el plantel.

Pese a esto, José Luis Rodríguez dijo que su prioridad es acceder a la próxima ronda de la Copa Libertadores por la gloria. “No es el partido del millón de dólares, es el partido que nos va a permitir clasificar a cuartos de final. Primero está lo deportivo. Si ganamos, estaremos entre los ocho mejores de América por segundo año consecutivo”, comentó.

“Ni pienso en el clásico”

Aunque la mente de los tricolores está completamente enfocada en el partido de mañana, el cronograma indica que el lunes jugará un clásico amistoso por la Copa de Campeones Uruguayos, en la que además de los grandes participarán Defensor y Danubio.

Pese a la trascendencia que tienen los duelos ante Peñarol, aunque no sea un partido oficial, el “Puma” Rodríguez manifestó que de momento Nacional no puede permitirse pensar más allá de Botafogo.

“El clásico? … no… ni pienso… en estos momentos no me importa, primero está el partido del jueves, el más importante que tenemos en mucho tiempo. Y no es que ‘ningunee’ al clásico, pero la Copa y la clasificación hoy pesan mucho más. Ya habrá tiempo para pensar en el clásico”, sostuvo.