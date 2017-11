Compartir Tweet



El independentista Carles Puigdemont se mostró más flexible al afirmar en una entrevista publicada este lunes que para él “sigue siendo posible” una solución política que incluya a Cataluña como parte España.

Pese a que en otras declaraciones había mostrado su firmeza en buscar únicamente la independencia, el líder catalán se mostró abierto a otras alternativas. “Estoy dispuesto y siempre he estado dispuesto a aceptar la realidad de otra relación con España”, declaró al diario belga Le Soir, señalando que existen soluciones que no sean la independencia de la región.

“¡Sigue siendo posible! Yo que he sido independentista toda mi vida, he estado trabajando treinta años para lograr otro encaje de Cataluña dentro de España”, dijo el destituido presidente de la Generalitat.

“Sigo estando a favor de un acuerdo”, insistió Puigdemont, que acusa al Partido Popular de Mariano Rajoy de haber dado alas al secesionismo, al impugnar la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña aprobado por los parlamentos catalán y español en 2006. Dicho estatuto fue parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional cuatro años más tarde.

El ex mandatario busca presentarse a las elecciones convocadas para el 21 de diciembre, pese a ser objeto de una orden de arresto de la justicia española por “rebelión”, entre otros cargos.

No obstante, Puigdemont puntualizó que quiere ser el candidato de una lista unitaria de los partidos independentistas, lo que por el momento no se vislumbra. “No veo la posibilidad de ser un candidato partidista. No quiero ser el candidato de un partido político”, declaró, apuntando como alternativa el concurrir dentro de una plataforma de electores sin etiqueta apoyada por los diferentes partidos. (Fuente: Infobae)