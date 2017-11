Compartir Tweet



Aún resta una jornada de la fase de grupos de la Champions League, pero no es dificil señalar a uno de los 32 equipos que participan de la competencia más importante de Europa como el principal candidato. En cinco partidos el conjunto francés ha demostrado que las piezas pueden encajar rápido y conformar un cuadro que parece ser perfecto.

Veloz, ágil, preciso, vistoso y hasta alegre, así es el París Saint-Germain durante los 90 minutos, al menos hasta ahora. Más allá de las noticias sobre la guerra de egos que trascienden más allá de un vestuario cargado de pesos pesados, sobre el césped lo único que hay es fútbol y del más bonito.

24 goles en cinco partidos y sólo un gol en contra. Desglosado aún es más impactante: seis de Neymar, seis de Cavani, tres de Mbappé, tres de Kurzagwa, dos de Dani Alves, dos de Marco Verratti, uno de Ángel Di Maria y el restante en contra. Más de la mitad fueron convertidos en la primera etapa y tres de ellos antes de los 10 minutos.

Con un 4-3-3 , que se transforma en un 2-5-3 por momentos, el entrenador Unai Emery encontró la fórmula para hallar espacios y explotar a sus futbolistas en velocidad, cuando el conjunto rival está replegado en el fondo. Con un esquema dinámico,una idea de juego ofensiva y un mediocampo de transición, ocupado por Adrien Rabbiot, Marco Verratti y Julian Draxler, quien ingresó al 11 titular tras la lesión de Thiago Motta.

La tenencia del balón no es fundamental. Si bien en todos los encuentros ha superado en esta característica a sus rivales, el equipo también se ha mostrado cómodo sin la pelota, ya que la los tres delanteros aguardan con ansias un error del contrario para salir catapultados hacia el arco rival.

A esto se le suma la gracia y la alegría que desde los futbolistas brasileños han contagiado y se nota en el juego. Caños, sombreros, amagues y todo tipo de maniobras que embellecen al deporte son lugares comunes en los partidos del equipo que además es líder de la Ligue 1 con 6 puntos de ventaja sobre el escolta, Mónaco.

Las virtudes individuales son fundamentales. Todos los futbolistas están capacitados para dominar el balón, perfilarse y levantar la cabeza en una sola maniobra -o al menos lo disimulan muy bien- obligando a la marca a tener una reacción casi inmediata ante el mínimo movimiento y a no desconcentrarse nunca.

Para esto, el qatarí Nasser Al-Khelaïfi, dueño de la institución francesa, desembolsó 180 millones de euros (USD 212 millones) por Mbappé y 222 millones (USD 262 millones) de por Neymar, en un mercado de pases que batió todo tipo de récords.

Con Real Madrid dormido, Bayern Múnich golpeado tras la salida de Carlo Ancelotti, Barcelona lejos de su mejor nivel, Juventus encontrando su juego y Manchester City midiendo su fuerza y su capacidad con Josep Guardiola al frente, los parisinos se colgaron el título de candidatos. Falta mucho, aún queda lo mejor, la fase de eliminación, pero el PSG ya sueña con lucir en su vitrina por primera vez el trofeo de la Champions League.

-¿Por qué Cavani no deja que Neymar sea el líder del PSG?

Desde su llegada al PSG, se ha notado la gran amistad que Neymar tiene con sus compañeros en el vestuario, como con Mbappé, Kursawa, Dani Alves, Verrati, entre otros. Eso es muy común en el brasileño. Club en que juega, club en el que le gusta hacer cuates para disfrutar el futbol, como fue el caso con la extinta MSN. En Santos organizaba bailes muy graciosos, según él, y ahorita en París se le ve muy contento.

Aunque si bien es la estrella del conjunto parisino, no se le ve muy feliz a Cavani, quien ha expresado muy claro que no necesita ser amigo de Neymar para jugar como lo hace. Quedó muy claro cuando no le dejó patear los penaltis (ya que Ney se acostumbró a ser el alumno favorito de Messi en el Barcelona).

Contexto con Zlatan

Cavani llegó procedente del Napoli en 2013 para formar una delantera de lujo con Zlatan Ibrahimovic. Junto al sueco se entendió muy bien, tanto que estuvieron cerca uno del otro en la tabla de goleo de la Ligue 1. Ibra era quien comandaba al equipo, era el líder que siempre imponía su autoridad cuando debía. Regañaba a sus compañeros, daba recomendaciones al técnico e incluso llegó a sugerir algunos fichajes al presidente Nasser Al-Khelaïfi. Cavani, como todo un profesional, seguía instrucciones.

Tras la salida de Zlatan como agente libre en 2016, Cavani aplicó lo aprendido con Ibra para poner orden en la delantera y centro del campo. Animaba al plantel, se entendía al ataque con Di María. Pero aun así se le veía frustrado porque aun no era “el jugador franquicia” y siempre era “un jugador estrella más Cavani”, no al revés.

Cuando se anunció el fichaje de Neymar por el PSG en este verano, todo el vestuario y directivos del conjunto parisino le dio la bienvenida al brasileño. Cavani no lo hizo. En ese momento supo que probablemente nunca iba a ser el futbolista estelar.

Por eso no le dejó patear ni tiros libres ni penales a Ney, y mucho menos ser su amigo. Está harto de ser la sombra de alguien. En su experiencia parisina siempre le han dicho que ya llegará su momento, pese a que es el uruguayo con más goles en la Champions.

Actualmente puede convertirse en máximo anotador histórico de su equipo. Esto podría dejar en claro que puede ser tanto líder como estrella del PSG. Pero si la situación sigue así, no nos debería sorprender ver la salida del charrúa del club francés. Neymar tiene al vestuario y a la directiva del equipo, por lo que prácticamente Cavani está solo en París.