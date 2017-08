PS y AU respaldarán decisión del TCP sobre Raúl Sendic

Compartir Tweet



A 23 días del Plenario Nacional, donde se analizará el fallo del Tribunal de Conducta Política, los sectores políticos del Frente Amplio comienzan a definir su postura. Danilo Astori (Asamblea Uruguay) dijo que hay que apoyar al organismo que analiza la situación de Raúl Sendic, y le “gustaría mucho” que la “decisión que proponga” sea bien escuchada. En la misma línea opinó la senadora Mónica Xavier, quien dijo a LA REPÚBLICA que respaldará al TCP, mientras que en referencia al daño que le puede causar esta situación a la coalición de izquierda expresó que “muchas veces hay que tomar definiciones que no querrías”.

José Mujica dijo a LA REPÚBLICA que no participaría del próximo Plenario Nacional del Frente Amplio para que no se especule con una posible renuncia de Sendic para dejarle el camino libre a Lucia Topolansky así ocupar la vicepresidencia. La postura del exandatario ha sido a favor de la unión del Frente Amplio, esperando que esta situación se defina de una vez por todas, y entendiendo que es Sendic quien debe tomar una postura.

De cara al Plenario Nacional que se llevará a cabo el próximo 9 de setiembre, hay algunos sectores que poco a poco comienzan a definir su postura. Desde Asamblea Uruguay, Danilo Astori afirmó que ante cualquier posición del Tribunal de Conducta Política, hay que apoyar al organismo. “Apoyarla significa no solo respaldarlo como lo hace este planteo de un grupo de compañeros y compañeras frenteamplistas, sino que también apoyar su decisión sea cual sea esta”, dijo a TNU. Además agregó: “Nosotros no conocemos su decisión, la vamos a conocer el 9 de setiembre, pero yo respaldo no solo la actuación del TCP, al mismo tiempo me gustaría mucho que en su camino, la decisión que le proponga al Frente Amplio sea bien escuchada por el Frente Amplio y transitemos por el camino de la misma”.

La senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier dijo a LA REPÚBLICA que se está discutiendo este tema en “nuestros organismos y nos hemos expresado en materia de nuestros lineamientos éticos”. “Aunque no sabemos cual es el contenido del mismo, entendemos que siempre nos ha dado garantías a todos, pero es importante saber en el Plenario Nacional para respaldar el fallo”, añadió.

Además de discusiones internas, entre los sectores del FA se están llevando a cabo discusiones ya que este tema “nos tiene muy preocupados y se conversará para encontrar una respuesta al tema fundamentalmente evitarle cualquier daño al Frente Amplio” dijo Xavier, quien concluyendo se refirió a lo que puede repercutir en el partido dar un paso errado a la hora del dictamen final sobre la situación del vicepresidente: “Depende de la actitud que tenga el Frente Amplio en función del dictamen que el TCP plantee. Cuando uno se enfrenta a situaciones complejas, dolorosas, muchas veces hay que tomar definiciones que no querrías, pero acá hay que tener claro que la fuerza política es la construcción que nos supera a todos”.