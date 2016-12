Presos trabajarán en la reconstrucción de San Carlos

Según informó FM GEnte de Punta del Este, Gustavo de los Santos, director de la Cárcel de Las Rosas, anunció que una brigada de siete presos de este centro de reclusión comenzará a trabajar desde este martes en la reconstrucción de San Carlos. Por otra parte, otra brigada similar, pero de la cárcel de Campanero, en Lavalleja, colaborará con las tareas en Pan de Azúcar.

De los Santos informó que está vigente una resolución que dispone que todas las Unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tiene que contar “con una brigada, para atender estos casos. Nuestra unidad no fue la excepción… Y tenemos siete reclusos en esta brigada que están para atender estas situaciones”.

Dijo que esta medida del INR se generó tras el tornado en Dolores “y en todas las unidades se crearon esas cuadrillas. Se hizo una selección, En principio, elegimos a 10 personas, pero dos de ellos fueron libertados y otro trasladado, por lo que son siete los que están seleccionados y aprobados para trabajar”.

El comisario recordó que la normativa prevé que, en determinadas circunstancias y con la custodia correspondiente, algunos reclusos puedan trabajar fuera de la cárcel. Destacó que, en estos casos, se hace la comunicación al juez de la causa.

Explicó que quienes realizan estas tareas, generalmente, “son reclusos que ya tienen salidas transitorias. Por lo que ya tienen un contacto con la sociedad. Para los otros, existe un filtro bastante especial, pero son reclusos que han tenido un buen proceso y que han demostrado su vocación por el trabajo. La selección la hace la unidad”.

Consultado sobre los beneficios que reciben los presos por los trabajos que realizan, dijo que “están amparados en el beneficios de dos por uno… Y este caso no va a ser la excepción. Lo que pasa es que estos internos ya están redimiendo, porque cumplen algún tipo de tarea dentro de la Unidad. Así que no va a hacer nada extra. Lógicamente que después se va a hacer una nota al juzgado, informado lo que realizaron, porque les va a servir, pero no les va a sumar más horas”.