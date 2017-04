Por: William Marino, Analista

El presidente Tabaré llegó nuevamente al barrio que lo vio nacer: La Teja, y al festejo de los 100 años del club Progreso. No llegó solo; vino con todo su equipo escuchar a los vecinos de Montevideo.

Los Ministerios estuvieron representado por sus máximas figura: el Ministro o Ministra, al decir de la sub secretaria del Mides, Ana Olivera: “Desde tempranas horas del día de ayer estamos escuchando a todas y todos los que nos traigan planteos, en forma personal, por su organización barrial, social o sindical. Si hay un planteamiento que no corresponde a mi cartera, se lo deriva a la que corresponda. Seguro que hay cosas imposibles de poder contestar hoy, pero se agenda, y se los llama, para tratar en lo posible de resolver todo”.

Muchos se han referido, en la prensa, oral o por TV, al reencuentro del presidente Tabaré con su vieja y querida escuela Yugoeslavia, a sus maestras y sus alumnos. En este Consejo de Ministros, que era el primero que se realizaba en Montevideo, Tabaré era locatario por lejos, allí se encontró con amigos y compañeros de la infancia. Vaya si hay cosas para contar. Pero ese no es motivo de mi nota.

El que ha andado por el mundo de hoy, y un poco el de ayer, le cuesta creer que un Presidente se baje de su auto presidencial, y camine para escuchar qué se dice en una reunión sindical realizada en la calle, allí donde se discutía el tema de la petrolera Ancap. Una dirigente del gremio lo invitó a dar su opinión. Y habló, se lo escuchó con suma atención como él escuchó los diversos planteos realizados por los trabajadores de Ancap.

¿Qué Presidente hace eso? Ninguno. Eso, solo en Uruguay. Eso, solo con el Frente Amplio. Luego, nuestro Presidente nos asombra con una reflexión: “La Teja, no es quizás la cara bonita de Montevideo, pero sí es el símbolo de las manos limpias de sus trabajadores, que tienen detrás una historia de trabajo, solidaridad, cariño y entrega, para con el barrio y sus semejantes”.

Este primer Consejo de Ministros realizado en Montevideo trajo algo si se quiere nunca visto para el común de los ciudadanos, hombres y mujeres de un barrio popular, que como dijo nuestro Presidente “no es quizás la cara bonita de Montevideo”, aquí es la gente de overol, gente de trabajo, donde a pocas cuadras viven los hurgadores, aquí no viven los dueños de los grandes bancos, ni vienen a veranear los dueños de grandes empresas; esto es La Teja. En este Consejo de Ministros vimos las radios comunitarias realizando la transmisión en vivo y en directo, periódicos barriales preguntándole a los diferentes ministros, y por supuesto, ahí estábamos nosotros con Tiempo de Cambio y de Fogón en Fogón, cubriendo con más de 15 entrevistas a ministros, diputados, alcalde, ediles, dirigentes sindicales, sociales y vecinos de la zona que se acercaron a realizar sus planteos “sin intermediarios”, cara a cara.

De esas entrevistas, una de las entrevistas con la que más coincidimos fue con la realizada al intendente de Montevideo Daniel Martínez. El intendente decía: “Estamos orgullosos de tener la capacidad de un gobierno que entiende que no se gobierna desde un escritorio solamente. Que hay que estar en contacto con la gente y tener mucha humildad, saber que a veces puede haber crítica. Me parece lo más maravilloso, y es una muestra de capacidad democrática. Porque la democracia no es solo votar cada cinco años, es también tener la capacidad de escuchar a la gente todos los días. Por otra parte, el poder puede confundir al que lo ejerce, puede confundir a la gente. Cuando uno tiene que dar la cara a la gente te bajan los humos”.

Todo el que participó de esto, Gobierno y Pueblo, Pueblo y Gobierno, debe de haber salido contento. Planteos y quejas fuertes pero correctas. Todos escuchando a ver qué opinaba la otra parte. El informe fue corto, muy corto, se refirió casi en exclusiva al tema de salud visual de los niños en edad escolar, luego a escuchar al vecino. Vaya si hay diferencia a cuando sale la fuerza política, que solo habla sin escuchar al vecino. Nuestra fuerza política, Frente Amplio, nuestros políticos, hoy “solo” reivindican las redes sociales como instrumento de comunicación con los vecinos, pues tienen el temor de qué le preguntará el vecino, entonces “no voy, hablo, informo, solo al militante, aunque en ocasiones ni lo escucho, solo informo”.

Esta vez la fuerza política tiene que aprender del Gobierno, que hay que salir a escuchar a la gente, sin temor miedo, para poder instrumentar nuevas políticas en nuestro Programa.