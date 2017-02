Willie Tucci, presidente de River Plate, dijo recibir amenazas por parte de “supuestos hinchas de Nacional”, asegurando que “a nivel personal no creo que pase nada pero nunca sabés”. Si bien señala no tener miedo, “tampoco me deja tranquilo” la situación.

“Estamos sufriendo una cantidad de insultos y amenazas, son constantes”, contó Willie Tucci. “No es para dramatizar, pero es importante que todo el mundo sepa cómo sigue todo esta historia. Después de lo lamentable del otro día, ayer fue infernal la cantidad de insultos y amenazas que hemos sufrido a través de las redes sociales del club y personales de parte de supuestos hinchas de Nacional, y digo supuestos porque no tienen por qué ser hinchas”, agregó.

Al respecto de si le preocupa que las denuncias vayan más allá de mensajes por Twitter, o algún llamado el presidente darsenero mencionó: “A nivel personal no creo que pase nada, pero nunca sabés. No puedo decir que esté absolutamente tranquilo. No estoy diciendo que tenga miedo, pero tampoco me deja tranquilo. Cuando te insultan permanentemente al menos hay que observar el tema”. De todas forma no deja de preocuparle que “cualquiera agarre un teléfono y se sienta con el derecho de decirle lo que quiera a otra persona por un partido de fútbol o por una opinión de lo que pueda pasar en un tribunal. Tenemos que seguir trabajando todos e ir sacando del fútbol a esta gente violenta, aunque somos conscientes de que esto no se solucionará de la noche a la mañana. Esto es de a poco”, admitió.