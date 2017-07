Compartir Tweet



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con comerse vivos a los islamistas responsables de haber secuestrado y decapitado a rehenes vietnamitas en el sur del archipiélago.

La furiosa reacción del mandatario se produjo tras el descubrimiento en la víspera, por parte de soldados filipinos, de los restos decapitados de dos rehenes que junto a otros cuatro marinos vietnamitas habían sido secuestrados en noviembre pasado en la región de Mindanao (sur el país).

“Me voy a comer su hígado si eso es lo que quieren. Dénme sal y vinagre y lo haré frente a ustedes”, dijo Duterte (foto) en un discurso ante responsables locales. “Yo como de todo. No soy difícil. Me como hasta lo que no se puede tragar”.

Y agitando un teléfono celular con una foto de los marinos vietnamitas decapitados, Duterte maldijo a los yihadistas: “¿Acaso vamos a dejarnos esclavizar por esta gente? Hijos de puta”. El presidente filipino había ordenado el año pasado una ofensiva contra el grupo Abu Sayyaf y otras formaciones islamistas.

Las tropas filipinas encontraron los restos de los dos rehenes en la isla de Basilán, bastión del grupo Abu Sayyaf. Inicialmente difusa agrupación creada en los años 1990 con medios suministrados por la red islamista Al Qaeda de Osama Bin Laden, Abu Sayyaf se dividió luego en distintas facciones, dedicándose algunas de ellas al robo y los secuestros.

Una facción rindió pleitesía al grupo Estado Islámico y algunos de sus miembros mantienen el control de varios sectores de Marawi, la ciudad musulmana más importante de este país mayoritariamente católico.

Los dos vietnamitas habían sido secuestrados en noviembre pasado junto a otros cuatro de la misma nacionalidad, miembros de la tripulación de un barco que fue abordado por rebeldes frente a la costa de Mindanao.

Abu Sayyaf acostumbra a decapitar a sus rehenes si no les pagan el rescate exigido. El alemán Juergen Kantner, de 70 años, fue decapitado en febrero pasado tras rechazarse la exigencia de un rescate de 600.000 dólares exigidos por sus captores. El año pasado, los islamistas filipinos decapitaron a dos canadienses. (Fuente: Infobae)