Presidente de comisión investigadora de Ancap: “No han presentado pruebas que demuestren irregularidades”

Raúl Sendic defendió ante la comisión investigadora el proceso de adjudicación de las obras de la planta regasificadora de Puntas de Sayago a la empresa GNLS. Roberto Chiazzaro, presidente de la comisión dijo a LA REPÚBLICA que “de momento no se demostraron irregularidades” en dicho proceso, así como que aún no se “han presentado pruebas que” las demuestren.

En la pasada jornada, y después de dos intentos truncos donde las reuniones se suspendieron, compareció Raúl Sendic ante la comisión investigadora que analiza el proceso que derivó en la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago. En la misma el vicepresidente defendió la adjudicación de la construcción de la planta a la empresa GNLS, que a su vez contrató a OAS, en donde “quedó claro que era la empresa que reunía las condiciones” entre las cuatro que licitaron, dijo el presidente de la de la comisión Roberto Chiazzaro.

Otro factor a tener en cuenta es el mecanismo de licitación, en el que se hizo un proceso de análisis de las propuestas “de forma tal que no se filtrara información, entre uno y otro grupo que las estudiaba”. “Era tan clara la primacía de la calidad de la cuota de GNLS que hubo un proceso de acelerar el tramite para que no se filtrara ninguna información en el sentido de que la empresa no tuviera conocimiento de que era la única que cumplía, porque de ser así ellos podían tener una posición de sacar ventaja”, explicó el diputado.

Consultado sobre si hasta el momento se han encontrado irregularidades en el proceso de adjudicación a las empresas, el presidente de la comisión investigadora señaló que “hasta ahora no hemos podido constatar ninguna irregularidad. No han presentado pruebas claras o elementos que digan o demuestren irregularidades”. “Hay otro tema que se manejó mucho, el cual evidentemente, con el diario del lunes uno puede decir GNLS contrató a OAS, siendo OAS la que provoca el cese de las obras, y en realidad nadie podía prever eso. Por lo cual no hay sustento que me haga ver alguna irregularidad. Todos los pasos y las propuestas fueron analizados”, comentó.

Además enfatizó en que hay que tomar en cuenta que la licitación se hace en base a pliegos “y todos los partidos estuvieron de acuerdo. Todos los gerentes de Ancap como de Gas Sayago tuvieron acceso a la información”.

En comisión se señaló que tal vez los pliegos no estuvieron bien hechos, a lo que Chiazzaro expresó que “en su momento Antia dijo que no estaba de acuerdo porque no tuvo tiempo de analizar los pliegos de licitación, pero después Antia firma los contratos, por lo que da su acuerdo al final”.

Además remarcó que ninguna de las empresas que resultaron rechazadas cuestionó la decisión del fallo, sin considerar una discriminación, y por eso no hubo ningún reclamo. Y hay que entender que no se continúa con la obra por otros motivos como la baja del precio del petróleo.