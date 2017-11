Compartir Tweet



El Tribunal Supremo español ordenó este viernes la libertad de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, tras depositar la fianza de 150.000 euros (174.000 dólares) impuesta ayer por el juez que la investiga por, entre otros, el delito de rebelión por tramitar la declaración de independencia de Cataluña.

Un funcionario judicial entregó el auto en la prisión madrileña de Alcalá Meco, donde Forcadell pasó la noche, para que se haga efectiva su salida. Eso sucedió poco después de las 13:00 hora local.

El magistrado del Supremo, Pablo Llerena, le impuso además la obligación de entregar su pasaporte en el Supremo, cosa que ya hizo su abogado, y la obligación de comparecer de manera regular ante un juzgado.

De los otros cinco diputados que declararon con ella ante este tribunal, uno quedó en libertad sin medidas cautelares –el único no independentista–, y los otros cuatro disponen de una semana para pagar una fianza de 25.000 euros y evitar la cárcel, informó un portavoz del tribunal.

Los seis habían sido objeto de una querella de la fiscalía por rebelión, sedición y malversación como integrantes del órgano rector del Parlamento catalán después de permitir la votación de una declaración de independencia de la región el pasado 27 de octubre.

La fiscalía, que había pedido prisión incondicional para Forcadell y otros tres diputados, los acusa de urdir “una estrategia concertada a declarar la independencia” en colaboración con el gobierno regional y las asociaciones independentistas.

En su declaración, Forcadell sostuvo que, como presidenta del Parlamento, no tiene “libertad para impedir votaciones” y que no se puede censurar previamente el debate parlamentario, relató un portavoz suyo. La defensa intentó restar importancia a la declaración de independencia, señalando que no tuvo “efectos jurídicos”, informaron fuentes presentes en el interrogatorio.

Ocho miembros del antiguo gobierno regional ya se encuentran encarcelados preventivamente por delitos de rebelión, sedición y malversación, así como los presidentes de dos asociaciones independentistas que organizaron grandes manifestaciones.

La encarcelación de los 10 líderes independentistas generó fuertes manifestaciones en Cataluña. Puigdemont y otros cuatro miembros de su gabinete evitaron por ahora la cárcel al viajar hace 10 días a Bruselas, donde están pendientes de la decisión de la justicia belga sobre la orden de extradición emitida desde España.

El objetivo de ese viaje era desplazar la crisis catalana al corazón de Europa, que sigue dándole la espalda, como dejó claro este jueves el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker en la Universidad de Salamanca (centro de España).

“El nacionalismo es un veneno que impide que Europa viva junta”, afirmó Juncker, que fue investido doctor honoris causa, en un acto al que acudió el jefe de gobierno español Mariano Rajoy.

Después del referéndum, que aseguraron haber ganado con un 90% de los votos y una participación del 43%, los independentistas proclamaron una república catalana que no fue reconocida por ningún país. A las pocas horas, el gobierno español destituyó al ejecutivo de Puigdemont y disolvió la cámara regional entre otras medidas.

Los impulsores de esa declaración de independencia se exponen ahora a penas de hasta 30 años por rebelión y 15 años por sedición, y ocho de ellos ya están entre rejas. Sus militantes los consideran “presos políticos”, pero desde la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional descartaron por ahora esta etiqueta, señalando que “están acusados de actuaciones que pueden constituir delito”.