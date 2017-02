Por: Marcelo Bustamante

El FA y el Gobierno comenzarán a analizar la semana próxima medidas concretas para llegar a una ampliación del ingreso público que permita lograr una ampliación del espacio fiscal. El MPP, PS y PCU ya tiene propuestas concretas, que van desde la restablecimiento del IVA a los juegos de azar, la modificación del impuesto a la herencia y al Patrimonio, así como afectar la devolución del Fonasa.

El diputado Alejandro Sánchez será el representante del MPP en la comisión que abordará políticas de ingreso que se vea reflejado en las prioridades de la próxima Rendición de Cuentas.

El diputado emepepista señaló que se debe hacer una Rendición de Cuentas acorde a las necesidades del Uruguay que luego pueda ser negociada con la oposición. “Lo que estamos pensando es en revisar. En caso de tener que ir sobre un impuesto, el MPP planteará quitar la exoneración del IVA a los juegos de azar, que representan unos US$ 40 millones anuales. Esos recursos se podrían destinar a la educación pública”.

Desde el año 2002, los juegos de azar están exonerados del pago de IVA.

Sánchez consideró “inadmisible” que todos los bienes y servicios estén gravados con IVA y no los premios de los juegos de azar. “Este impuesto no afecta a nadie, ni a los promotores de los juegos ni a quienes ganan el premio, que lo reciben actualmente liberado de IVA”, indicó el MPP. Dijo que con estos nuevos recursos se lo puede redireccionar a la educación pública. La propuesta es genérica, e involucra tanto a todo tipo de juego de azar, inclusive a la actividad que realiza en los casinos, señalaron.

En cuanto a la aplicación de un mayor gravamen al capital, el diputado del MPP aclaró que no hay posibilidad de incrementar la carga impositiva a las pequeñas y medianas empresas, productores y trabajadores. “En todo caso habría que aumentar la presión fiscal en las grandes empresas. No hay margen para aumentarle los impuestos a la clase media ni a los trabajadores”, expresó.

El MPP había planteado una batería de 21 propuestas para obtener mayores recursos en el que se manejó modificar el impuesto a la herencia para que el mismo sea progresivo, teniendo en cuenta el monto de la sucesión.

Estos insumos serán presentados por el MPP en la comisión parlamentaria que se conformará en los próximos días, entre legisladores y representantes del Gobierno Nacional para buscar nuevas formas de financiamiento del gasto público.

Además se instrumentará otro grupo de trabajo sobre posibles modificaciones para la ley de inversiones.

“No rebajar el programa”

El diputado Sánchez señaló que la posición de su sector es que se debe de lograr construir una Rendición de Cuentas “frenteamplista” y de “consenso”, para luego ir a buscar el voto que le falta a la coalición de izquierda.

Consideró que existe una excesiva preocupación por la Rendición de Cuentas, un proyecto que recién será considerado por el Parlamento en el mes de junio.

Aclaró que el FA va a tener que salir a negociar la Rendición de Cuentas pero advirtió que se puede correr el riesgo que en pos de alcanzar el voto 50, la negociación lleve “a un rebaje enorme de las propuestas del FA. La Rendición de Cuentas no puede ser como una carta a los Reyes Magos, de pedir e ir por todo, porque al saber que no tenemos los votos pedimos cualquier cosa; ni tampoco rebajar todo el programa para asegurar el voto 50. No nos podemos rebajar como izquierda”, indicó.

Contribución específica a cargos de designación política

El Partido Socialista ya tiene definida una propuesta concreta para la elaboración de la Rendición de Cuentas. La misma propone priorizar recursos para la educación, sistema nacional de cuidados y salud. Se plantea como instrumento de financiación, una modificación en las tasas del impuesto al Patrimonio.

También maneja implementar cambios en el impuesto a las transferencias patrimoniales, haciendo foco en las herencias. Otra propuesta refiere a la unificación de las tasas que gravan las rentas al capital y afectar la devolución del Fonasa. A estos planteos se suma la aplicación de una contribución específica a los cargos de responsabilidad y designación política. Finalmente plantea extender el tope salarial a las entidades que tengan participación pública.

Conceptualmente, los socialistas pretenden aprobar una Rendición de Cuentas que combine adecuadamente “audacia con responsabilidad.”. Consideran que es necesario apuntalar la educación y el avance del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro señaló que se debe de incrementar el gasto para cumplir con estas prioridades y señaló que la no aprobación de la Rendición de Cuentas impediría cumplir con los incrementos salariales comprometidos en la Ley de Presupuesto. El PS entiende prioritario potenciar la profesionalización de la Enseñanza Media; garantizar el financiamiento del Sistema Nacional de Cuidados y equiparar los aportes presupuestales que recibe ASSE en comparación con el sector mutual.

Impuesto al patrimonio y juegos de azar

El PCU pretende abrir una discusión más general sobre la justicia tributaria y proponer más a quienes tienen más y menos a los sectores medios y trabajadores, explicó el diputado Gerardo Núñez.

Los comunistas también pretenden elevar la tasa de cálculo del Impuesto al Patrimonio a las empresas de mayor dinamismo del país. Con ello se estaría obteniendo US$ 80 millones.

Coincide con el MPP en pedir la aplicación del IVA a los juegos de azar, focalizándolo en el juego de salas de casinos. Núñez indicó que si el IVA se aplica a todos los juegos se obtendrían unos US$ 50 millones.

Amado y el voto 50

El diputado colorado Fernando Amado expresó ayer su disposición a votar la próxima Rendición de Cuentas que presente el gobierno. Afirmó que si no se vota hay “cosas importantes que pueden quedar por el camino.” Advirtió que hay “mucho de vedetismo entorno al voto 50. No nos duele en prenda en ser el voto 50, 52 o 56. Todo este culebrón deja en descubierto un nuevo relacionamiento que demanda el nuevo esquema político basado en la descontrucción de la lógica de dos mitades”.