Compartir Tweet



WhatsApp





Tal como afirmó Nicolás Maduro, el periodista aseguró que en las elecciones de Venezuela “triunfó la democracia”.

Morales señaló que tras la Asamblea Constituyente, “ha triunfado una vez más la democracia en Venezuela”, aunque aclaró que es “lo que queda de democracia, porque la tienen asfixiada, la tienen ahogada”. El periodista realizó un editorial donde critica la “prensa burguesa internacional” por considerar que “trabaja sobre las imágenes más calamitosas y más dolorosas”.

“Hay una porción enorme de Caracas donde no pasa nada que no sea una vida tranquila”, aseguró Morales, antes de celebrar que el canal C5N diga que ‘hay líos, hay perturbaciones, hay corridas en la calle, hay enfrentamientos. Eso hay que registrarlo”. Sin embargo, Víctor Hugo destacó que “todas las muertes, todo lo que ocurre y todas las desgracias que hoy azotan a Venezuela tienen que ver con la impaciencia de quienes no quieren aguardar elecciones y además quieren impedir la democracia”.