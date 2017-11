Por: Mariana Peralta

Esta es la tercera edición de la paella a beneficio de la Fundación Porsaleu que apoya gratuitamente a los pacientes con leucemia, linfomas y enfermedades graves de la sangre y, además, a sus familiares.

Por tratarse de personas que se asisten en ASSE, gran parte de ellos pertenecen a franjas sociales carenciadas económicamente.

El Servicio de Hematología del Hospital Maciel es el único que atiende a estos pacientes en todo el Uruguay, en el marco de ASSE.

Según explicó Sofía Susanich, la creación de Porsaleu nació ante la necesidad de brindar contención a aquellos pacientes que vienen del interior con un familiar y no tienen a dónde quedarse dado que los tratamientos son largos y difíciles y es importante el acompañamiento de la familia y que puedan verlos aunque sea a través de un vidrio cuando están en tratamiento. “Hace años se formó un grupo en el Hospital Maciel para ayudar a esos familiares que tenían pacientes internados. En principio se consiguió una pensión cerca del Maciel y se realizaban actividades a beneficio con rifas etc para costear esas habitaciones para que los familiares se pudieran quedar. Con los años la IM nos cedió un inmueble en Buenos 454 casi Misiones en Ciudad Vieja y ahí levantamos una residencia con 8 habitaciones, baño privado, las mejores condiciones para el paciente cuando está en tratamiento ambulante”.

El edificio lleva 6 años de funcionamiento pero sostener esa casa es tarea difícil para Porsaleu quien desde su nacimiento ha construido todo a base de apoyos económicos de voluntarios, empresas que hacen donativos y la gente que acompaña comprando rifas o participando de las actividades a beneficio como por ejemplo la paella cuyas porciones se venderán este domingo en el puertito del Buceo.

“Este año conseguimos el beneficio de las donaciones especiales que el MEF nos concedió de modo que aquella empresa que done rescata el pago de impuestos.

Hemos hecho desfiles de modas, Julio Bocca nos prestó dos veces el cuerpo de baile del Sodre para hacer funciones a beneficio, en el Solis tambien, Ana Prada, Pata Kramer, Larbanois hizo un concierto de guitarra con Nogareda, Quique Caballero hizo un desfile” detalló Sofía .

Este domingo tendremos la oportunidad de apoyar a esta noble causa comprando alguna porción de paella. Es el tercer año consecutivo que se organiza a través de Rotary Club Plaza Matriz (de Ciudad Vieja). La actividad será en el puertito del Buceo entre las 11 y las 16 hs habrá tambien bandas musicales , inflables para niños y la paella se hace en el restorán de manera permanente de modo que no se agotarán las porciones.

El año pasado se vendieron más de dos mil porciones, las que tienen un costo de $350.

Actualmente en la residencia están las 8 habitaciones ocupadas con familiares y/o pacientes. “Es fluctuante la presencia porque depende de los tratamientos, algunos están seis meses o vienen por pocos días. El servicio de hematología nos avisa quienes ingresan y nosotros nos organizamos para darles la vivienda”.

En cuanto a las necesidades de la fundación se hace inminente contar con mayores donaciones económicas para poder sostener la casa dado que está en las mejores condiciones porque así lo requieren los pacientes que allí se hospedan. “Está totalmente equipada y en ese sentido están cubiertas las necesidades pero el gasto fijo ronda los $150.000 mensuales y cubrir ese presupuesto es muy difícil”.

Pese a la noble causa que realiza, Porsaleu no recibe ningún tipo de subsidio y eso es un “cuesta arriba” cada mes a la hora de pagar los gastos fijos por ejemplo de electricidad.

“Sería de gran ayuda un subsidio. Hemos enviado muchas cartas a la directiva de UTE solicitando algún tipo de subsidio o ayuda para poder sustentar estos gastos fijos de electricidad y las respuestas siempre han sido tajantes en cuanto a la negativa. La respuesta fue que no pueden sentar precedentes”.

La entrevistada sostuvo que ese tema siempre ha sido “un debe” en el sentido de que sienten que es necesario seguir golpeando puertas para que las autoridades escuchen las necesidades que tienen y cuánto podrían ayudar a la residencia si les bajan los costos fijos por ejemplo de electricidad. “El costo que tenemos de electricidad es casi la mitad del total de los gastos mensuales fijos, si logramos algún tipo de subsidio o ayuda podríamos bajar muchísimo nuestros gastos fijos”.

La residencia de Porsaleu tiene cuatro pisos y un ascensor dado que los pacientes en su gran mayoría no pueden moverse por sus propios medios o están impedidos de realizar el esfuerzo físico de subir una escalera. “Es una infraestructura cara de mantener”, explicó Susanich.



Vias de comunicación:

Buenos Aires 454 esquina Misiones

Tel.: 2915 4270



SABER MÁS

Nació en 2001

El 14 de Diciembre de 2001 fue aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura y el 12 de Marzo de 2002 obtuvo su Personería Jurídica.

¿Quiénes la integran?

Colaboradores del Hospital Maciel, Médicos y Enfermeras del Servicio de Hematología del Hospital, los propios pacientes y sus familiares. Y todo aquel que quiera participar y ayudar en todos los aspectos a los pacientes en su lucha contra la enfermedad.

¿Qué necesita la fundación?

Mantener todos los servicios que brinda la Residencia Porsaleu, donde se albergan pacientes (y acompañantes), durante sus tratamientos largos y penosos, en un ámbito de confort, higiene y tranquilidad, adecuados a su delicada situación.

Facilitar los traslados de pacientes y acompañantes, con el fin de que puedan cumplir con los plazos previstos en el tratamiento, contribuyendo así a la optimización de su resultado.

Fomentar el desarrollo de los avances científicos en el campo de estas enfermedades, contribuir al perfeccionamiento de los profesionales especialistas y aportar, en la medida de lo posible, equipos y materiales para el Laboratorio y el Servicio.