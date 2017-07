Por: Matías Canabarro

Palmeiras volvió a recibir buenas noticias vinculadas a la sanción recibida a raíz de los recordados incidentes que tuvieron lugar en el Campeón del Siglo ante Peñarol. Una nueva apelación le dio resultados a los paulistas, que ya habían logrado reducir a la mitad la pena que recayó sobre Felipe Melo (de 6 partidos y 10.000 dólares, a 3 y 5.000). Ahora, la Cámara de Apelaciones de Conmebol comunicó que daba lugar al reclamo de los brasileros, y la cantidad de partidos de visitante sin hinchas verdes pasaba de tres a uno.

Esto plantea una pregunta evidente: ¿Podría Peñarol haber logrado una reducción de su sanción en caso de haber apelado el fallo? Gastón Tealdi, delegado del club y pilar de la defensa del caso, explicó a TRIBUNA porqué la institución aurinegra optó por no apelar la sanción recibida.

“Fue por una razón muy lógica: si hubiéramos apelado, y el tribunal entendía, tal como hizo luego en relación a los jugadores (lo que se desprende de haberle bajado la sanción a Melo), que el problema vino desde el lado de Peñarol, la sanción hacia nuestro club podría incluso haber sido mayor, más grave”, indicó Tealdi.

“Fue lo mejor”

A muchos sorprendió la postura adoptada por el club que preside Juan Pedro Damiani. Sin embargo, Gastón Tealdi fue claro y ahondo su perspectiva, que empezó a detallar en la respuesta que figura algunas líneas arriba.

“Si en primera instancia Conmebol entendió que Peñarol tenía una participación mínima, y en segunda instancia dicen que Peñarol tuvo una participación primordial en los problemas que hubo, lo que se puede deducir del hecho de que le dieron lugar a las apelaciones de Palmeiras, fue lo mejor no apelar. Haberlo hecho implicaba automáticamente una baja de la sanción de Palmeiras, y una elevación de la de Peñarol, por eso no apelamos”, declaró.

Desde su punto de vista, la cosa terminó siendo pareja, pues ambas instituciones terminaron recibiendo sanciones similares tras la trifulca que tantos comentarios desató (la diferencia principal radica en la extensión de la sanción de uno y otro equipo).

“Finalmente, Palmeiras terminó teniendo un fallo similar al de Peñarol, de modo que resolvieron equiparar las partes y terminaron dándole fallos similares a ambos equipos”, sostuvo.

En la misma línea argumental, Tealdi finalizó diciendo que no le causó sorpresa la reducción de la pena que recibió Palmeiras durante las últimas horas. “No me sorprende, porque asumo que la gente de lo que la Cámara de Apelaciones de Conmebol aplicó los mismos argumentos que para el tema de los jugadores, es decir que ellos entienden que la provocación no vino del lado de Palmeiras, sino del de Peñarol. Entonces, bajo esa misma premisa, aplicó la misma lógica. Así que no sorprende que les hayan bajado la sanción”, señaló.