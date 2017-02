En una noche que pasará a la historia, la artista española Isabel Pantoja concretó su primera presentación sobre el escenario de la Quinta Vergara frente a más de 15.000 personas en el icónico Festival de Viña del Mar.

Acompañada de 93 músicos y en un show que duró casi 3 horas, Isabel rompió todos los records de sintonía y fue tendencia en redes a nivel global al obtener los galardones de Gaviota de Plata y Oro más la legendaria Gaviota de Platino, entregada solo 2 veces en los 58 años de historia del certamen y que por primera vez es recibida por una mujer.

Isabel realizó un recorrido por sus más grandes éxitos y las canciones de su última producción discográfica “Hasta Que Se Apague El Sol” álbum producido y compuesto por el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Canciones como “Del Olvido Al No Me Acuerdo”, “Que Voy A Hacer Contigo”, “Era Mi Vida El”, “Hasta Que Se Apague El Sol”, “Hasta Que Te Conocí” y “Se Me Enamora El Alma” marcaron la pauta de una noche sin precedentes en el festival más importante del continente.

Hito

