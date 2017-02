Por: Matías Canabarro

Llegó el día tan esperado. Está todo encaminado para que la de hoy sea la noche en que, finalmente, termine la maldición que impide que Uruguay sea campeón sudamericano Sub 20 desde 1981. Curiosamente, aquella vez la celeste levantó el trofeo en Ecuador, sede del torneo que los “pibes” de Fabián Coito están muy cerca de conseguir.

De ganarle hoy a Venezuela en el partido que comenzará a las 20.15 horas, que tendrá lugar en el Estadio Atahualpa de Quito y será arbitrado por el boliviano Gery Vargas, los celestes se reencontrarán con la gloria sin importar qué suceda en los otros partidos del hexagonal final.

Puede darse el caso, incluso, de que Uruguay se adueñe del trofeo sin necesidad de ganar. Si empata con la “vinotinto”, y a esto se suma que Brasil y Ecuador no ganan sus encuentros, los jóvenes orientales serán campeones sin necesidad de sumar los tres puntos. Lo malo de esta posibilidad es que no serán campeones en la cancha, sino que tendrán que esperar a que finalice el Argentina-Brasil que cerrará la jornada.

Cambio cantado

El buen rendimiento exhibido por Uruguay a lo largo del campeonato, que a la vista está fue creciendo con el correr de los partidos, hace que Fabián Coito no tenga dudas a la hora de armar el equipo que irá en busca del título continental. De hecho, la confianza del entrenador en su formación titular es tal, que de no estar obligado, no metería mano en la oncena.

Pero Agustín Rogel, central que ha sido importante en la solidez defensiva de los “charrúas”, fue amonestado dos veces en lo que va del hexagonal final, lo que significa que debe pagar una fecha de sanción y se perderá el encuentro de esta noche.

No hubo que pensar mucho para encontrar su reemplazante: se trata de Santiago Bueno, el defensa que hace pocos días fue oficialmente incorporado por Barcelona. El ex Peñarol jugó algunos partidos y cumplió, por lo que todo hace imaginar que la baja del zaguero de Nacional estará bien disimulada.

En el resto de las líneas, claro está, el cuerpo técnico no ve motivos para meter mano. De modo que la celeste saldrá a la cancha del Estadio Atahualpa con Santiago Mele; José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Matías Viña, Mathías Olivera; Carlos Benavídez, Rodrigo Bentancur, Facundo Waller, Nicolás De La Cruz; Rodrigo Amaral y Nicolás Schiappacasse.

Un dato curioso es que, de todos los partidos disputados por Uruguay en lo que va del Torneo Sudamericano Sub 20, el único que no pudo ganar fue precisamente ante el adversario de esta noche.

Fue durante el debut, cuando el 0-0 se negó a dejar el partido pese a que la celeste dispuso de una inmejorable chance con el recordado penal que picó y falló Nicolás De La Cruz, que se olvidó rápido de ese momento y se transformó en figura del equipo.

Pero el panorama cambió drásticamente desde entonces. De aquel nivel que no transmitía confianza, los orientales pasaron a mostrar argumentos sumamente interesantes y disfrutaron de niveles individuales muy altos. Todo esto se une para justificar la ilusión de cortar la sequía y reencontrarse con la gloria.

La confianza de Coito

La trascendencia de la cita de esta noche y la esperanza expresada por Fabián Coito durante la nota que le concedió a TRIBUNA horas antes de viajar a Ecuador hacen interesante refrescar las palabras entonces arrojadas por el entrenador, que parecen tener algo casi profético.

Respecto a los aspectos que hicieron que Uruguay estuviera 36 años sin festejar un título sudamericano, decía: “Es un torneo durísimo. Estamos muy cerca, no es que estemos lejos de ganarlo. Creo que en cualquier momento Uruguay puede confirmar todo esto que está generando con sus selecciones.

Los otros también compiten, han crecido todas las selecciones. Los países le dan una gran importancia a la Sub 20 porque hoy es la previa a la selección mayor. Todas las selecciones tienen jugadores de primera división, con experiencia. Es un torneo difícil.

Yo lo achaco a que el fútbol es así, no es fácil imponer las condiciones y ganar partidos. Últimamente hemos estado muy cerca, y ¿por qué no pensar que en cualquier momento podemos ganarlo?”.

Ante la pregunta de si veía motivos para ilusionarse con el equipo actual, manifestó: “Por supuesto, como no. Claro que sí. Ganar un torneo depende de tantos factores que van produciéndose durante su desarrollo, que decir quién lo va a ganar es una adivinanza.

Claro que hay candidatos de acuerdo a los futbolistas que tiene cada uno. Pero vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo del torneo, como responden los jugadores. Se van a dar suspensiones, lesiones, resultados deportivos, está la altura. El hexagonal final se juega en Quito, y ahí hay que subir más todavía. Pero Uruguay está en condiciones de jugar contra cualquiera, y por lo tanto disputar cualquier posición con cualquier equipo”.

Ojalá la esperanza de Coito, que hoy es la de todo un país, se vea justificada viendo a Uruguay cerrando el miércoles alzando al cielo la copa que lo transformaría, nuevamente, en el rey de Sudamérica.