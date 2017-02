Políticas, Estado y déficit fiscal Oportunidades de desarrollo

Por: Leonardo De León, analista

El resultado global del sector público consolidado en el año 2016 se ubicó en -4,0% del PIB. Luego de conocido estos datos, se han escuchado diferentes análisis en relación al tema.

Los sectores conservadores, cuando realizan estos análisis, tienen como denominador común una visión contraria a un Estado fuerte, dinámico, a empresas y bancos públicos vigorosos, jugando un rol importante en el crecimiento y el desarrollo nacional. La derecha, y no sólo en Uruguay, demoniza sistemáticamente la presencia del Estado en la producción, en las políticas sociales que atienden a la enorme mayoría de los uruguayos, y en la participación en los procesos de desarrollo.

Es imposible que reconozcan que cientos de miles de jubilados/as hayan logrado mejoras en sus jubilaciones; que cientos de miles de uruguayos/as accedan a la salud a través del Fonasa; que cientos de miles de jóvenes accedan a la educación terciaria con la Udelar y la UTEC en diferentes departamentos del país; que decenas de miles, a través de UTU, se capaciten en formación técnica en todo el territorio nacional. Que por primera vez en la historia del Uruguay más del 50% de los estudiantes de la Udelar son hijos de trabajadores. ¡El Estado en acción!

Al realizar un desglose de los resultados del déficit fiscal se muestran cuáles son los ingresos del sector público y cuáles son los egresos más importantes.

Los dos rubros que han presentado mayor crecimiento en el gasto (egresos) que aumentaron el déficit son las pasividades y, principalmente, las transferencias, por lo que es importante entender por qué se explican esos comportamientos.

El rubro pasividades se compone de aquellas correspondientes al BPS, a la caja policial y a la caja militar. Los tres componentes han crecido durante los últimos cinco años. De las tres, la que más creció es la caja policial, con un aumento de 29% (de 0,51% del PIB a 0,65%) desde su valor en 2010 al de 2016. La caja militar aumentó 14% su valor como porcentaje del PIB (del 0,91% al 1,04%), mientras que el BPS aumentó 6% (de 7,37% a 7,81% del PIB). Las pasividades en términos generales tienen y tendrán un comportamiento creciente como consecuencia del proceso de envejecimiento por el que está pasando la población.

Por el lado de las transferencias, lo que más ha crecido en términos absolutos son las transferencias al Fonasa y el seguro de enfermedad, que pasó de 2,45% a 4% del PIB. Las AFAP también han tenido un aumento muy importante en su participación, pasando de ser 1,35% a 1,88% del PIB. Sólo estos dos rubros explican 2 puntos del PIB de aumento de los egresos.

El Fonasa, el seguro de enfermedad y las transferencias a las AFAP han incidido en el déficit en forma significativa. El seguro de desempleo también ha tenido un aumento importante en los últimos años, pero esto puede asociarse a efectos del enlentecimiento del ciclo del PIB y se puede esperar que se reduzca una vez que el crecimiento fuerte se retome.

Considerando estos resultados, se puede afirmar que existen causas estructurales en el aumento del déficit asociadas a mayores prestaciones por enfermedad y un aumento en las pasividades, consecuencia del proceso de envejecimiento poblacional y de un incremento de derechos y cobertura de las personas.

En conclusión, el aumento del gasto público en Uruguay en los últimos años puede explicarse como consecuencia del incremento de prestaciones relacionadas a la salud y a las jubilaciones.

Por otro lado, en relación a las empresas públicas (EEPP), según el informe anual del MEF publicado en su web sobre “Resultado del Sector Público Consolidado a diciembre de 2016”, el resultado primario corriente de las EEPP se ubicó al cierre del año en 1,5% del PIB. Las EEPP vienen contribuyendo positivamente al resultado global del gobierno, generando en 2016 una mejora en el déficit fiscal por impacto de sus resultados.

En ningún caso las EEPP han sido la causa más importante del déficit fiscal sino que, por el contrario, han venido contribuyendo positivamente. La derecha y sus medios de comunicación, a pesar de esta situación, se han dedicado sistemáticamente a instalar el relato de que “el problema del Uruguay, del déficit fiscal, de la falta de recursos, son las EEPP”.

¿Por qué entonces si las EEPP aportan a la mejora de los resultados del déficit fiscal, ya que de lo contrario sería de -4,4%, se sigue planteando que son los responsables de ese déficit?

Sin lugar a dudas todo este proceso se ha dado en base a una estigmatización permanente de las EEPP. Pero, como recomendaba Joseph Goebbels, encargado de comunicación de los nazis, “miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.

Por otro lado, en el caso de las EEPP existe recaudación directa a través de los impuestos, que obviamente ocupan una parte importante de esas tarifas. En el caso de Ancap y sus combustibles, existe Imesi, IVA y el Fideicomiso del boleto; y a través de UTE y Antel el IVA. Además, están las transferencias a través de dividendos en efectivo. En el caso de UTE en 2016 fue de aproximadamente 230 millones de dólares.

En los últimos 12 años debemos recordar que a través de las políticas públicas y del papel de las EEPP se han desarrollado cambios estructurales, en energías renovables, en telecomunicaciones, conectividad, inclusión, democratización de servicios, descentralización.

Por todo eso, vemos una enorme oportunidad de seguir desarrollando a través de las EEPP procesos que sigan generando cambios estructurales en la economía del país y atiendan a sectores estratégicos de la misma, como son las pequeñas y medianas empresa (Pymes), la creación del primer empleo, apoyando a los sectores productivos, agroindustriales, etc.

Por ejemplo, se debería poner a la energía generada a partir de fuentes renovables, que es a bajos costos, como motor de desarrollo. Se debería apoyar e impulsar la promoción de las Pymes, mejorando la competitividad de sectores que han sufrido impactos de la crisis regional y mundial, actuando sobre la limitante más importante que tiene el desarrollo del riego en el país, que son los costos de la energía.

Por último, cuando se desglosa el déficit fiscal queda claro, tal como ya lo señalamos, que estamos ante problemas estructurales, que no los podrán minimizar totalmente los aportes de las EEPP, además de generarle perjuicios a las EEPP, ya que no debería ser su rol, el de financiar a los presupuestos nacionales. Por lo tanto, ¿cuáles serán las acciones, las políticas, para intentar revertir, por ejemplo, la situación demográfica del país?

En relación a los ingresos que se deberán analizar en el futuro, un ejemplo es por la vía de la reducción de las exoneraciones impositivas. Por el lado del IVA existe un consenso creciente que su exoneración en los juegos de azar no responde a los lineamientos de política del gobierno. La DGI estima que la renuncia fiscal en este caso es de 0,09% del PIB (aproximadamente 45 millones de dólares). Por el lado del IRAE se han discutido las exoneraciones por ley de inversiones, que alcanzaron en 2014 el 0,30% del PIB (aproximadamente 150 millones de dólares). Ambas mediciones tienen el problema que asumen que los agentes se habrían comportado de forma idéntica de no existir las exoneraciones. Esto es una incógnita, particularmente para las exoneraciones en IRAE; por el contrario, se puede deducir una baja elasticidad en las personas que juegan (juegan independientemente del precio que cueste). Es un buen momento para revisar sus beneficios, sus retornos a la sociedad, sus impactos, sus externalidades. En este contexto, la reforma de la caja militar también adquiere importancia.

Por supuesto que muchas exoneraciones, fundamentalmente para la promoción de inversiones, han generado beneficios en general, pero deberemos analizar sus impactos, las externalidades sociales, económicas y ambientales, sus retornos, para promover las que generen impactos positivos y no beneficiar a capitales que muchas veces, a las primeras de cambio, huyen.

Por último, consideramos que el camino es seguir acelerando el programa distributivo, con medidas capaces de retomar la generación de empleos y el desarrollo. Existen algunas premisas que deben ser centrales para seguir avanzando en el proyecto político que se viene desarrollando.

El plan de inversión ya planteado por el gobierno en infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, en vivienda, escuelas, liceos, centros CAIF (que es de 12 mil millones de dólares), junto a las políticas sociales, deben ser elementos centrales para los próximos años. La inversión pública es primordial para dar certezas, y con eso impulsar al sector privado para que siga manteniendo los niveles de inversión. Estas inversiones serán dinamizadores del mercado interno y por consiguiente de la economía.

Debemos mantener una visión estratégica sobre la educación, la investigación y la innovación, manteniendo el compromiso de llegar al 1% del PBI para estos sectores: Pedeciba, Cudim, Instituto Pasteur, ANII, Udelar, UTEC, etc.

A su vez, debemos instrumentar políticas anti-cíclicas, que minimicen los impactos negativos que están sufriendo algunos sectores de la producción nacional, como es el caso de la industria papelera -Fanapel- y seguir avanzando en la diversificación de la matriz productiva, buscando agregar valor a nuestra economía.

Debemos focalizar nuestros esfuerzos en estos temas, instrumentando políticas, para seguir avanzando en el desarrollo del país.