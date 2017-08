Compartir Tweet



Cómo inevitablemente ocurre en cada encuentro, ayer en el Parque Central se produjeron varias cosas extra partido que vale la pena mencionar.

La primera en la lista es el homenaje que Nacional le tributó a Diego Polenta y Sebastián Fernández, quienes alcanzaron la nada despreciable cifra de 100 partidos defendiendo la camiseta tricolor. Álvaro Paz, Antonio Palma, Pablo Durán y María Laura Muxi fueron los dirigentes que, en nombre del club, les entregaron una distinción mientras los jugadores recibían el aplauso del Parque Central.

Este no estuvo tan repleto como suele, de lo que es un claro testimonio el hecho de que se hayan colocado poco más de 8000 entradas. Sin dudas, el mal estado del tiempo influyó para alejar a muchos de las tribunas.

Respecto a posibles salidas de Nacional, está circulando la versión de que podrían irse Espino, Carballo y Ramírez. Consultado al respecto, Heber Lambert dijo: “Sobre Espino, no tenemos oficialmente nada, solamente comentarios. El mismo caso para. Kevin Ramírez, ayer hubo una reunión con el presidente y no se llegó a un acuerdo porque Estudiantes lo quiere a préstamo y Nacional solamente lo cede en pase definitivo”.