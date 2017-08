Compartir Tweet



Iba a ser su primera película como doble de acción y Joi ‘SJ’ Harris estaba entusiasmada. Esta mujer de 32 años era la primera afroamericana con licencia de piloto profesional en participar activamente en distintos campeonatos y había sido elegida para encarnar a la actriz Zazie Beetz como doble de acción en la segunda parte de Deadpool.

Sin embargo, el pasado lunes 14 de agosto su vida se truncó cuando perdió el control de la motocicleta que pilotaba y se estrelló violentamente contra la estructura de cristal de la Torre Shaw mientras realizaba una escena en el set de rodaje situado en Vancouver (Canadá). Anteriormente había realizado la misma escena hasta en cuatro ocasiones sin ningún incidente. Harris fue atendida de inmediato en el lugar del accidente, pero los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Días después del siniestro, varios de los compañeros de la especialista que trabajan en la película sobre el héroe deslenguado de Marvel opinan que Harris era inexperta y que no estaba lo suficientemente preparada para realizar la escena, según recoge The Hollywood Reporter. Al parecer, los mismos especialistas achacan a los productores la decisión de contratar a la mujer con el único objetivo de ahorrar en postproducción y porque no había ninguna especialista más que fuera negra y pudiera interpretar el personaje de Domino en las secuencias más peligrosas.

Un compañero que estuvo entrenando a Harris el día anterior al fatídico accidente lo ha dejado claro: “Ella estaba mejorando, pero la estaba observando y pensé que era solo cuestión de tiempo antes de que se estampara contra una pared o que atropellara a alguien”.

Los investigadores han atribuido a un fallo humano la principal causa de la muerte de la especialista asegurando que no frenó la motocicleta en el punto concreto de una rampa de hormigón y acabó impactando contra el cristal tras salir proyectada del vehículo. Según un informe de WorkSafeBC publicado por Deadline, Harris conducía la moto a 16 km/h y la escena que llevaba a cabo en el momento del accidente no implicaba demasiado riesgo.