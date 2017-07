Compartir Tweet



La edila del Frente Amplio por Florida Amanda Della Ventura denunció al Presidente de la Junta Departamental, Guillermo Montaño, por “cortarle” el uso de la palabra cuando se expresaba por el homenaje al Batallón de Ingenieros de Combate Nº2.

El hecho ocurrió el viernes pasado durante una sesión convocada a los efectos de destacar el papel de la unidad en distintas tareas de apoyo a la comunidad. El Frente Amplio había resuelto adherir al homenaje no obstante lo cual también tenía definido hacer hincapié en lo ocurrido durante la dictadura. En la oportunidad, ante las autoridades castrenses presentes en sala, la edila Della Ventura leyó una declaración que fue interrumpida por el presidente del cuerpo por considerarlo “fuera de tema”.

La situación será analizada en esta jornada por la Mesa Departamental del Frente Amplio. Della Ventura dijo ayer a LA REPUBLICA que el FA había resuelto adherir al homenaje a la unidad de Florida por “su contribución a las tareas de apoyo a la obra social, en el comité de emergencia, los acuerdos con la intendencia para poda y otras actividades”.

“El FA apoyaba pero entendimos que debíamos mencionar lo ocurrido en la dictadura”, afirmó la edila. Amanda Della Ventura, pertenece al grupo de apoyo de Florida a Familiares de DetenidosDesaparecisdoy además coordina la bancada de ediles.

Al hacer uso de la palabra el viernes, la edila del FA aclaró primero que quienes se encontraban para recibir el homenaje en nombre de la institución militar, nada tenían que ver con los hechos ocurridos en el mismo lugar durante la dictadura. Cuando comenzó a detallar parte de los sucesos, Montaño (PN), la cortó en el uso de la palabra.

Tras señalarle que estaba fuera de tema, Montaño estableció que se cortara el audio, una “potestad que tiene quien dirige el debate”, indicó Alexis Pérez, secretario en el organismo.

No obstante, Della Ventura continuó leyendo su texto preparado previamente, mientras el presidente pedía disculpas al organismo.

Amanda solicitó una vez más poder terminar su texto, pero Montaño le respondió con varias frases donde le cuestionó el no haber votado en contra, que no era el momento ni el lugar, y que, finalmente, no la dejaría hablar.

“El presidente está equivocado. Correspondía reconocer tanto que hacen una tarea social muy importante, como las cosas muy feas que pasaron en la dictadura. En el 82 murió Alfredo Pino Garín dentro del batallón. Esto viene recordarlo porque esta inserción social permite llevar al amor por la democracia”, dijo Amanda Della Ventura al concluir que, los derechos humanos deben ser defendidos tanto por civiles como por militares.

En la nota que no pudo leer, el FA recordó que ” en dicho Batallón hubo varios coterráneos detenidos y sometidos a malos tratos y torturas. Más precisamente, por ejemplo, durante el período abril a junio de 1972 se mantuvo en dicho Batallón incomunicados a floridenses que conocemos. En ese período se los tuvo de plantón, encapuchados, haciéndose sus necesidades encima durante muchos días en la ropa con que los habían detenido, y sin poder ser vistos por sus familias ni, por supuesto, tener defensa de un abogado”.

Expulsado

La edila Della Ventura citó además el caso del doctor Riva y el informe que hizo el Tribunal de Ética Médica dela Federación Médica del Interior, FEMI. Riva estaba a cargo de los controles a los presos y quien tras la investigación realizada fue expulsado del gremio médico de la FEMI por entenderse que con su accionar había faltado a la Ética Médica y a su Juramento Hipocrático.