Desde el Frente Amplio, la senadora Constanza Moreira utilizó el término sorpresa, para denunciar que el Partido Nacional “deshizo el acuerdo al que se había arribado en diciembre”.

Moreira, que participó de la comisión que negociaba los nombres para los cargos de la SCJ y TCA, afirmó que hay sorpresa desde el FA por la decisión que adoptó el Partido Nacional de deshacer en el mes de febrero el acuerdo que se había alcanzado en diciembre del año pasado.

A raiz del cambio de posición del Partido Nacional, el Frente Amplio “congeló” las negociaciones para proveer cargos en el Poder Judicial y en los organismos de contralor. El Frente Amplio había propuesto a la doctora Rosina Rossi, actual ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er Turno para proveer la vacante generada con el retiro del ministro Jorge Larrieux, en noviembre pasado, tras alcanzar el límite de edad (70 años).

Además se negociaban los reemplazos para otros tres ministros de la Suprema Corte de Justicia que también se retirarán. A fines del año pasado, las conversaciones habían alcanzado un “buen nivel de acuerdo” y existían negociaciones “muy avanzadas” para renovar cargos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Corte Electoral (CE) y el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

En febrero, el Partido Nacional “cambió de actitud” y trasmitió al Frente Amplio que no aceptaba la postulación de Rosina Rossi. El planteo sorprendió al partido de gobierno, entendió que eso implicaba un “cambio en las reglas de juego de toda la negociación” que se sustentaba en un “pacto de caballeros”: no se veta si no hay razones fundadas y objetivas. El cambio de postura del Partido Nacional generó un “profundo malestar” en el Frente Amplio. A raiz de lo cual, su presidente Javier Miranda comunicó a los partidos políticos la suspensión de las conversaciones.

El Partido Nacional, en cambio, considera que se debe priorizar el diálogo y la negociación para encontrar un acuerdo que permita aprobar los nombres para ocupar cargos de los organismos de contralor y del Poder Judicial. Empero, mantiene su discrepancia con acompañar el nombre de la jueza Rosina Rossi como ministra de la Suprema Corte de Justicia.

Ayer, el senador blanco Carlos Camy dijo estar sorprendido por la decisión del FA de suspender la negociación, y a su entender, la diferencia existente por un nombre, no debería hacer caer, el resto del acuerdo.

Los blancos sostienen que prefieren los consensos partidarios y señalaron que no acompañaron el nombre de la jueza Rossi porque estaba “muy abajo en la lista de prelación de la SCJ”.

Desde el FA, el senador Daniel Garín, destacó la disposición a negociar este tema y que se convocó para ello a todos los partidos con representación parlamentaria. “Estamos sorprendidos por la contramarcha y que en la bancada frenteamplista está disconforme con esta actitud”, se lamentó.

Garín explicó que una vez que el FA se enteró de la decisión del Partido Nacional de no acompañar el nombre de la jueza Rosina Rossi para integrar la Suprema Corte de Justicia, el tema fue abordado por la Mesa Política del FA y se tomó la posición de suspender las negociaciones por la renovación de la SCJ, Tribunal de Contencioso Administrativo (TCA), Corte Electoral y Tribunal de Cuentas.

“En todas estas negociaciones, el FA tuvo la actitud de negociar con todos los partidos políticos. La calculadora es lo último que se agarra”, destacó el legislador del MPP.

Explicó que en este proceso para renovación de estos organismos, no fue la excepción y el FA estaba dialogando con todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Garín señaló que el oficialismo se vio sorprendido por la “contramarcha” del Partido Nacional de no apoyar este nombre para la SCJ, cuando en diciembre del año pasado se había acordado. “Nos encontramos en febrero, con este carnaval y con él, nos vino esta sorpresa. Se cayó el acuerdo y con poco fundamento”, indicó el senador.

Recalcó que si bien pudo haber “ruido sobre los motivos por los cuales no acompañaban la propuesta, lo cierto que en los ámbitos de negociación no se explicitó un fundamento para rechazar el planteo”.

No obstante señaló que hay tiempo hasta el domingo 26 de febrero para poder votar un nombre para la SCJ, ya que luego de esa fecha, sino hay acuerdo, tendrá que ingresar el funcionario con mayor antigüedad del Tribunal de Apelaciones, que en este caso le correspondería al doctor Eduardo Turell.

El viernes 24, tendrá lugar un llamado a sala de un ministro al Parlamento por lo cual, se considera que la fecha tope para ir con un nombre a la Asamblea Generales el jueves 23, más allá de la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria.

A entender de Garín, faltan dos semanas para el plazo, que en política puede ser mucho, si se tiene voluntad.

Recordó que este proceso se remonta al año pasado, cuando se negoció que la jueza Elena Martínez, esposa del diputado colorado Ope Pasquet, ingresara como ministra en la SCJ.

“Por eso la disconformidad, lógica, del FA, con lo actuado por el Partido Nacional en las negociaciones”, indicó.

Aclaró que cuando la negociación está abierta, siempre hay tiempo a volver a foja cero, pero cuando existe un acuerdo, se debe seguir adelante. “Acá se estaba construyendo el acuerdo, y de lo que faltaba acordar podrían aparecer mil nombres. En el FA hay disconformidad de cómo se llevaba a cabo la negociación para la construcción del acuerdo, ya que faltaba acordar un solo nombre”, indicó.

“Argumentos reservados”

El senador del Partido Nacional, Carlos Camy, quien estuvo participando directamente de las negociaciones, comentó que el Partido Nacional expresó ante uno de los tantos nombres que se manejaron, que no estaba en condición de votarlo. “Los argumentos los dimos en un ámbito de reserva y no voy a decir públicamente lo que se esgrimió”, aclaró.

De acuerdo a lo expresado por el legislador blanco, “no se había manejado un paquete, sino que hubo negociaciones por separado, en ámbitos distintos: uno vinculado al Poder Judicial y otro en los organismos de contralor”.

Agregó que había acuerdo en la Corte Electoral y Tribunal de Cuentas sobre la integración que debería de tener, de acuerdo a la realidad electoral, y que los presidentes deben ser independientes. “Eso se quiere reeditar”, dijo.

Camy señaló que la jueza Rossi se ubica en el puesto 14 en la nómina del Poder Judicial de los magistrados con mayor antigüedad. Aclaró que a nivel personal, “el orden de la lista es un tema a tener en cuenta al momento de proponer un nombre para ser considerado por la Asamblea General”.

Destacó el trabajo realizado por las comisiones de negociación era bueno y que no llegar a un acuerdo por un solo nombre no debería desarticular al resto.

En tanto, otras fuentes del Partido Nacional, reconocieron que no tuvieron objeciones a otros nombres manejados por el FA, como en su momento se planteó a Óscar Botinelli, para la presidencia de la Corte Electoral.