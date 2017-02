El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer ante un grupo de directivos de grandes corporaciones que su plan para aumentar de manera significativa las deportaciones de indocumentados, es una “operación militar”.

“Estamos expulsando a estos chicos malos de Estados Unidos, a los miembros de las bandas delictivas, responsables de la mayoría de las actividades violentas, a un ritmo que nadie imaginó antes”, añadió el mandatario.

En la reunión participaron los presidentes ejecutivos de General Electric Co, Lockheed Martin Corp, Dow Chemical Co, International Paper Co, Ford Motor Co, y General Dynamics Corp, entre otros ejecutivos. La declaración de Trump tiene lugar en momentos en que está de visita oficial en México el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, en lo que el jefe de la Casa Blanca calificó de una misión muy difícil.

El comentario del gobernante resultó sorprendente debido a que los funcionarios de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y de las patrullas fronterizas son civiles, no pertenecen a los servicios armados, señala el sitio digital Político.

Según la publicación, además resulta dudosa la afirmación de Trump de que los indocumentados son responsables de la inmensa mayoría de las acciones violentas en Estados Unidos, pues estudios recientes de instituciones especializadas demuestran una realidad muy diferente. Las nuevas directivas del Departamento de Seguridad Interior, que ponen en vigor órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración y seguridad fronteriza, están dirigidas a garantizar el incremento de las expulsiones de extranjeros sin papeles, así como de la rapidez de esos procesos. Estos documentos permiten a los agentes de la ICE repatriar a mayor cantidad de individuos en plazos muy cortos, cambio que requerirá un incremento sustancial de los recursos para las entidades encargadas de poner en práctica las decisiones.

En ese sentido, la Casa Blanca ordenó reclutar a 10 mil nuevos empleados para estos fines, y la expansión de los centros de detención.

Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Interior aseguraron que la deportación de refugiados centroamericanos a México se realizará de forma limitada y solo después de negociar con el gobierno de ese país. Además, aclararon que estas nuevas instrucciones tampoco cambian el programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que proporciona permisos de trabajo y protección de deportación a los jóvenes conocidos como dreamers.

“No habrá deportaciones masivas”

Las nuevas órdenes en política migratoria del presidente Donald Trump no van a desencadenar deportaciones masivas a México, dijo ayer en México el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, John Kelly.

“Quiero dejar muy claro que no habrá deportaciones masivas y se actuará conforme a derecho respetando los derechos humanos”, dijo Kelly, en un mensaje a medios junto con los jefes de la diplomacia de ambos países, Rex Tillerson de EEUU, Luis Videgaray de México, y el secretario de Gobernación (Interior) Miguel Ángel Osorio.

Kelly añadió que las autoridades de EEUU “no harán uso de la fuerza en los operativos migratorios”, luego de que él mismo firmó dos órdenes ejecutivas para endurecer los operativos con más agentes migratorios y autorizó a las policías la expulsión de ilegales de EEUU. La declaración de Kelly contrasta con un mensaje del presidente Donald Trump quien este mismo jueves dijo que “por primera vez estamos sacando a miembros de pandillas, sacando a los narcotraficantes y estamos sacando a tipos muy malos de este país, y a un ritmo que nadie ha visto antes y es una operación militar”.

En respuesta, Osorio dijo en la misma comparecencia ante los medios, sin preguntas, que la relación entre ambos países es recíproca. “México requiere de Estados Unidos y Estados Unidos de México”, resumió.

“Ante la posibilidad de que ciudadanos de otros países pudieran ser retornados a nuestro territorio (México) espera de resolver su situación jurídica”, con respeto a los derechos humanos, dijo Osorio.

Crecimiento del 3%

El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, estimó que la primera economía mundial crecerá 3% en 2018 gracias a futuras rebajas de impuestos y a la eliminación de reglamentaciones. “Eso es alcanzable. Si uno mira el crecimiento a largo plazo, hemos tenido un pobre rendimiento”, dijo Mnuchin a la cadena CNBC.

Esa estimación marca un matiz respecto a la promesa electoral del presidente Donald Trump de hacer crecer 4% a Estados Unidos, una meta que ha sido considerada irreal.