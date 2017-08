Por: Marcelo Hernández

Compartir Tweet



WhatsApp





El cantautor y músico Edú “Pitufo” Lombardo lanza “Músicos ambulantes”, su tercer trabajo discográfico, el que ya está en todas las disquerías y será presentado este miércoles 30 de agosto en Teatro Solís con artistas invitados.

En este trabajo destaca la capacidad del artista a la hora de componer música urbana, con letras que exploran en temas sociales y en la vida misma.

El disco cuenta con la participación de grandes figuras de la música uruguaya como ser como Rubén Rada, Fernando Cabrera, Emiliano Brancciari, Jorge Drexler, Pablo Routin, Hugo Fattoruso, Roberto Darvin, entre otros.

Nueva música y algunas versiones de temas de Eduardo Mateo hacen de este trabajo un material destacado de nuestra música popular. Con este trabajo Pitufo vuelve al mercado musical luego de 5 años sin un disco nuevo.

Pero la carrera de Edú no es sólo como solista, sino que tiene un pasado también muy rico, donde se encuentran las raíces del artista que hoy es. Justamente para saber más él, es que LA REPÚBLICA conversó con “Pitufo”.

¿Qué llegó primero, vos a la música o la música a vos?

La música llego a partir del canto de mi madre. O sea la música llego a mi primero, mis viejos cantaban, no profesionalmente pero tarareaban música y desde que mi vieja estaba embarazada de mí, lo que quiere decir que desde que estaba en la panza ya escuchaba música.

¿Cuando eras chico, qué se escuchaba en tu casa? ¿Estas fueron tus influencias musicales?

En mi casa se escuchaba la radio constantemente. Mucho folclore, tango, y la que salía en los fines de los 60 y principios de los 70. Me acuerdo de escuchar mucho los Shakers. El carnaval por supuesto porque mi padre era seguidor de ellas y a partir de ahí escuche mucha murga. Algún disco de los Beatles que andaba por ahí. Mucho vinilo en mi casa, muchos de folclore.

Las influencias están en mi a temprana edad en el carnaval, en las murgas y medida que iban pasando los años llegó a mi traída por amigos de mis hermanos otras músicas, como ser ‘Magic Time’ de Opa, música de Mateo, de Dino, fueron influencias más adelante. Jaime Roos y Fernando Cabrera más en mi adolescencia.

¿Y si hoy prendo la radio de tu auto, o chusmeo que música hay en tu computadora o celular, con qué me puedo encontrar?

Te podés encontrar con música de todos los tiempos, desde la década del 30’, del 40’, del 50’, de ahora, música de cualquier lado del planeta, las que voy escuchando, y por supuesto mucha música de acá, de mis colegas, también de todos los géneros.

¿Por qué la murga y no otra expresión artística?

Porque es un géneros supercompleto y desde muy niño de enamoré de todas esa conjunción de cosas del arte que reúne. El canto, la parte harmónica, el sonido, los paisajes sonoros que describe, los ruidos de la ciudad que antes eran unos y ahora son otros, la pintura, la transformación entre el disfraz y la pintura, el baile, la actuación, el humor, la crítica, todo eso fue lo que apasionó y por eso no me veo haciendo otra cosa.

¿Qué te ha dejado el trabajar con Jaime Ross?

Jaime ha sido un gran maestro para mi entre tantos otros maestros que he tenido, pero él me brindó la oportunidad de conocer por dentro un estudio de grabación, de grabar como percusionista, de estar dentro de su banda, de ver de cerca como él trabajaba, me abrió la puerta para poder arreglar musicalmente algunas cosas, trabajar en una obra teatral, y poder ser el co-director de una obra, estoy hablando de 1992 que fue ‘el Vendedor de Reliquias’, obra que él musicalizó, y poder tocar con toda una banda de músicas especialistas en cada uno de los instrumentos que tocan. Poder aprender mirándolo, cosa que ya hacía desde niño, pero tenerlo cerca lo agradezco para siempre.

¿Crees que tu música como solista ha evolucionado?

No sé si ha evolucionado. Miro todos los discos, y supongo que el sonido de este último es diferente de los otros por estar más contactado con el formato canción en la composición. Además creo que hace que uno vaya mejorando y aprendiendo con otra gente que me incorpora dentro de sus equipos o que me invita a tocar. Todo eso no sé si llamarlo evolución, aunque creo que si.

¿Buscás salir de un sitio cómodo en materia musical e innovar, o preferís quedarte en un lugar que conocés?

Tienen cosas del contexto social, político y cultural donde vivo, y también tiene cosas vivenciales, y esas cosas se ven dentro de la parte musical, del formato de las canciones en cuanto a los contenidos. En cuanto a la música, siento a veces que sí y a veces que no. Para romper las reglas hay que conocerlas primero, y por otra lado creo que a veces uno elige determinado género para componer porque está cómodo en ese lugar para decir lo que quiere decir en ese momento. Pero a veces se corre y trata de hacer pie en otras aguas. Creo que este último disco ‘Músicos ambulantes’ navega por otras aguas e intenta hacer pie. Espero que lo logre.

¿Y en el mismo sentido, qué tiene de diferente y qué tiene de parecido con tus trabajos anteriores este último disco?

Comparando con los otros, la instrumentación es diferente. Hay influencias que están evidentemente, pero no siento que esté ni cercano ni alejado a las otras cosas. Siento que es diferente. Hay algunas diferencias que siempre se van a mantener a lo largo de los discos por el gusto personal y por otro lado siento que mucha gente me tiene identificado con el carnaval y este disco no tiene ninguna canción que sea murguera. Ahí hay un cambio, eso es como lo veo, y por otro lado está más apoyado en lo melódico a la hora de componer.

¿Con qué se van a encontrar los que vayan a verte al Solís el 30?

Se van a encontrar con un espectáculo con las canciones que integran este disco, con una banda que no tocaba hace tiempo, con Martín y Nicolás Ibarburu, Gerardo Alonso, Pablo Leites, Ney Perazza, Gustavo Montemurro, todos amigos desde hace mucho tiempo que han sido compinches y maestros míos como Fernando Cabrera, Hugo Fattorusso, Roberto Darwin, Marcelo Keoroglian, Pinocho Routin, Lucía Gatti. Y no solamente las canciones del disco, sino que también vamos a hacer un recorrido por otras canciones.

Sin carnaval y con “Murga Madre”

Ante la pregusta de que si va a hacer Carnaval en 2018 o va a estar con otros proyectos, “Pitufo” indicó que “no voy a hacer carnaval en el 2018 debido a que estaba preparando esta presentación y además tengo una gira por EEUU y Puerto Rico, y también tengo ‘Murga madre’ en noviembre en Uruguay y diciembre en Argentina. Seguiré tocando el disco es el plan”.

Sueña con grabar un disco con Chico Buarque y Hugo Fattorusso

Consultado sobre con quien le gustaría grabar un disco, Edú dijo que “me gustaría grabar un disco con tanta gente, pero si es por soñar con Chico Buarque y Hugo Fattorusso, ambos tocando y cantando, y yo junto con ellos”.

Su carrera como solista

En 2007, después de años desplegando su arte al servicio del carnaval y la música popular, Edú “Pitufo” Lombardo se lanzó como solista. El artista ya grabó los discos “Rocanrol” e “Ilustrados y Valientes” (MMG), ganó cinco premios Graffiti (los más destacados en el ámbito musical del Uruguay) y ha tocado desde entonces en diferentes formatos. Su canción “Descolgando el cielo”, homenaje a la casaca celeste, es emblema del fútbol uruguayo.

Ha tocado desde su lanzamiento solista en las salas más importantes de Uruguay (Teatro Solis, Teatro de Verano, sala Zitarrosa, sala Lorente, en Montevideo; Teatro Macció de San José, Teatro 25 de agosto de Rocha, Teatro Florencio Sánchez Paysandú, entre otros) y de Argentina (La Trastienda e IFT en Buenos Aires; El Teatro de La Plata, Teatro España de Santa Fe, entre otros), además de llevar su música a España, Chile, Perú, México, Brasil y Paraguay.

Crece año a año

Edú fue convidado para abrir shows internacionales de primer nivel que pasaron por Uruguay: Serrat-Sabina (ante 40 mil personas en el estadio Centenario), Lenine en el festival Brasil de Lapataia-Punta Ballena, Mercedes Sosa en el Teatro de Verano, León Gieco en aniversario de la Universidad de la República. Buena parte de su carrera está expresada en el DVD documental “30 Años de Música” (MMG).