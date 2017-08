Compartir Tweet



WhatsApp





Fernando Pereira, Presidente del PIT-CNT, afirmó que la central sindical ratifica en todos sus términos el paro parcial de 9 a 13 horas que se realizará este miércoles 23 y alertó que dentro del movimiento obrero existe una molestia muy importante por los decretos de esencialidad que aplica el gobierno y que significan la prohibición de la huelga, lo que se convierte en “abuso de poder”.

Ante esta situación se le solicitará en las próximas horas una entrevista al Presidente Tabaré Vázquez, para explicarle los motivos por los cuales se entiende que se está ante una medida abusiva.

Bajo la consigna: “Contra el decreto abusivo de esencialidad, lo esencial es avanzar en los cambios”, el PIT-CNT lleva adelante un paro parcial de 9 a 13 horas este miércoles 23 del corriente y a las 10 horas habrá una concentración y acto frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La falta de acuerdos en las negociaciones llevadas adelante con el gobierno, en torno al conflicto que viene llevando adelante la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), determinó que hoy en conferencia de prensa se ratificara la posición de poner en práctica la resolución de paro resuelta el viernes 11 por la Mesa Representativa (MR).

Pereira indicó que más allá de la posición del Poder Ejecutivo de levantar la esencialidad en Salud Pública, “lo que cuestionamos es que la aplicación es algo sumamente negativa. Se entiende que en algunos servicios o actividades que se llevan adelante existe la esencialidad”. A modo de ejemplo indicó que si hay un paro general la ciudadanía no se queda sin energía eléctrica, agua, y otros servicios que son atendidos con guardias gremiales.

“Esto demuestra la responsabilidad que asumen los trabajadores a la hora de llevar adelante una medida de estas características, sabiendo que no cobrarán las horas de paro. Lo que no compartimos es que al barrer todo sea esencial. En el caso de la salud pública si todo es esencial nos encontramos con que lo que está prohibido es la huelga”.

Reconoció el dirigente que la posición del PIT-CNT le molesta al ministro de trabajo, Ernesto Murro. Para agregar que si tanto le molesta “lo tendría que corregir. A tal punto llega el alcance de la esencialidad que cuando se decreta esencial la actividad en Ancap se afecta también a los trabajadores ferroviarios. El planteo es que exista una autorregulación de la huelga en todos los sectores donde la vida o la salud este en juego.

Desde siempre el movimiento sindical ha asegurado las guardias gremiales que permiten la atención esencial de la población. Lo que no se puede admitir es que todo sea esencial y que deba trabajar el personal administrativo o quienes no atienden de forma directa los servicios esenciales. Si todo es esencial no se puede realizar ninguna huelga en ningún lado y esto es un abuso de poder”, reflexionó el dirigente.