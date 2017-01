Federico Casella, presidente de APROTUR, manifestó a que en esta temporada Piriápolis se desbordó con la cantidad de turistas que está recibiendo. Informó que este fin de semana hubo que derivar visitantes a otros destinos, porque no había posibilidad de alojarlos. Casella dijo a FM Gente que Piriápolis “explotó la temporada pasada.

Pero este año desbordó, esa es la palabra. Venimos con un alto nivel de ocupación. Y este viernes fue el punto más alto, al punto que tuvimos que trabajar con otros destinos vecinos, como Minas, en el marco del proyecto Costa Serrana, buscando ocupación. Y también obviamente con Punta del Este y Canelones”.

Destacó que en algunos lugares hubo que rechazar gente porque no había alojamiento “y la información sobre si había alguna cama disponible no estaba llegando a los centros d información y no podíamos orientar al turista”. Dijo, además, que el transito estuvo prácticamente cortado en la rambla durante algunas horas de la noche, porque la gente no cesaba de cruzar por las cebras. “Estamos contentos. Es una temporada que arrancamos bien.

Nos queda mucho por delante, pero tampoco vamos a ser tan pesimistas”, señaló. Señaló que, sin dar cifras, la tendencia a nivel de ocupación para el resto de enero “viene muy bien, aunque de desinfla un poco en la última semana.

En febrero, cuesta un poco más”, aunque señaló que las nuevas modalidades de reserva a través de internet, hacen “que un porcentaje de ocupación cambie en dos días. Por tanto, decir que febrero va a ser malo es una locura”, explicó.

Casella señaló que se observa que “el cliente argentino volvió en masa. El brasileño no es el mismo de hace dos años, pero hubo algo. Y el uruguayo siempre acompaña. Y ha venido mucho extranjero”.