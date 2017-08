Compartir Tweet



La congresista demócrata Pramila Jayapal presentó ayer una resolución para pedir al presidente estadounidense, Donald Trump, el despido de los empleados de su administración que han apoyado o alentado el respaldo a supremacistas blancos.

El documento condena el estallido de la violencia en Charlottesville, Virginia, durante una movilización de grupos extremistas el pasado sábado, y critica la respuesta del jefe de Estado el día de los hechos, cuando evitó responsabilizar explícitamente a los nacionalistas y miembros del Ku Klux Klan por lo sucedido.

“Cuando el presidente no condena con rapidez el terrorismo de la supremacía blanca, es imperativo que el Congreso suba y diga claramente: el odio no es bienvenido, el odio no es estadounidense y lo resistiremos fuertemente donde quiera que aparezca”, expresó la representante por Washington.

Aunque la resolución por sí sola no especifica el nombre de ningún empleado del Gobierno, una nota de prensa de la oficina de Jayapal menciona al principal estratega de Trump, Steve Bannon, al asesor Stephen Miller y al asistente de seguridad nacional Sebastian Gorka.

La solicitud de la congresista llega en momentos en que los líderes de los caucus de legisladores negros, hispanos, asiáticos y progresistas aseguran que la presencia de esas tres figuras en la Casa Blanca alienta al movimiento supremacista blanco. Según una carta que difundieron ayer, los estadounidenses merecen saber que los nacionalistas y neonazis no están en una posición de influencia en la política norteamericana.

Las críticas de varios sectores se acrecentaron en los últimos días sobre todo contra Bannon, autodenominado como fundador del movimiento “alt-right” o derecha alternativa.

Con ese nombre se conoce a un conjunto de ideologías que se opone al multiculturalismo y la inmigración, y que se sustenta en el nacionalismo, la supremacía blanca, la islamofobia y el antifeminismo, entre otras posturas.