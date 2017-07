Por: MARIANA PERALTA

El actor argentino Peter Lanzani protagoniza “Solo se vive una vez”, la película tiene altas dosis de humor y mucha acción con escenas de riesgo donde por decisión del actor no hubo dobles. La comedia dirigida por Federico Cueva, además cuenta con un elenco internacional como Santiago Segura, Hugo Silva, Arancha Martí y Gerard Depardieu.

“Me sumé a esta película a través de los productores a quienes conocía y cuando me acercaron el guion me pareció muy interesante”, contó Peter Lanzani en entrevista con LA REPÚBLICA.

Peter vivió esta película como un nuevo desafío en su carrera como actor, recordemos que viene de haber co-protagonizado El Clan, drama basado en una historia real. “Hace un tiempo ya había tomado un camino en la actuación quizá un poco más con tinte dramático -voy a seguir obviamente por ese camino que es el que a mi me gusta- pero cuando me acercaron este guion con la comedia con el elenco que había y toda la acción me pareció que no me podía perder la oportunidad de hacer una peli de esa índole y conocer grandes actores”.



Pocas veces los artistas del Rio de la Plata tienen la oportunidad de rodar una película con grandes figuras del cine mundial y esa experiencia Lanzani la supo aprovechar en esta co-producción entre Argentina y España. Hoy con el filme ya estrenado la atesora como una gran oportunidad de aprendizaje en su carrera.

“Fue una experiencia increíble y única, son muy buenos actores, yo los admiraba mucho por haber visto sus laburos anteriores. También estuvo genial trabajar con grandes artistas argentinos como Beto Brandoni, Pablo Rago, La China Suárez, Darío Lopilato, todo sumó para lograr un buen producto final”.



En Solo se vive una vez, el público encontrará acción y comedia, ritmo vertiginoso con muchas explosiones, efectos especiales, en resumen, una veta pocas veces explotada en estos lares. “Nos divertimos mucho filmando esta película, las escenas de riesgo las hice todas, desde un principio pedí no tener doble de riesgo”, contó Peter quien incluso recuerda con una sonrisa cuando se arriesgó a saltar desde un quinto piso. “Fue una experiencia única que no me olvidaré jamás, está buenísimo tener la oportunidad como actor de ir probando y sorteando obstáculos porque eso te empieza a dar una gama de posibilidades en lo actoral”, reflexiona el actor que comenzó en Casi Ángeles y recorrió el mundo con el grupo musical Teen Angels , novela juvenil de Cris Morena a quien destaca como una de las grandes productoras de la televisión.



Peter supo llenar estadios con esas mega producciones bajo el sello Cris Morena, desde Chiquititas a Aliados, todo eso le dio “horas de vuelo” como le gusta llamarlo para ser hoy el sólido actor en que se ha convertido.

“Lamentablemente hay mucho prejuicio del cual yo jamás me sentí parte, hay mucho prejuicio con lo que se hace con Cris”, dijo Lanzani ante la pregunta de cómo vivió la etapa de actor teen.

“Trabajar con Cris la verdad es una gran escuela, se encasillaba mucho a quienes trabajábamos con ella ….pero en realidad somos actores. Yo no me considero un galán en lo más mínimo y menos ahora, si tengo que hacer de galán haré un galán, si tengo que hacer de chanta lo hago. Soy actor, me gustan los desafíos, me encanta actuar, me fascina lo que hago y un poco ahí empiezan las elecciones de qué camino tomar”. En ese sentido Peter ha transitado un camino donde priorizó proyectos que lo sacaran de la “zona de confort” y lo interpelaran a ser cada día un mejor actor. “La actuación tiene mucho que ver con la madurez de uno y la madurez llega solamente con el tiempo. Con el paso del tiempo es cuando empezas a entender y a ver las cosas de otra manera.

Sentí que en los desafíos y en el correrme de la comodidad y encarar a personajes en los que cada día que me vaya a dormir diciendo ¡en la que me meti! me parece que ahí está el crecimiento. Creo que ahí está la frase que reza: el que no arriesga no gana. Quizá hay personajes que salgan bien otros tal vez no tanto, pero nadie te quita el haberlo probado y haber transitado un rodaje, una obra de teatro, algo en televisión”.

Lanzani además de protagonizar la película Solo se vive una vez, está dedicado al teatro, su otra gran pasión. Luego de haber sorprendió a la crítica de la vecina orilla con Equus, ahora está en cartel con El emperador Gynt. “Siempre estuve muy ligado al teatro quizás de más chico con Cris hacíamos teatros mas musicales pero no dejaba de ser teatro, llenábamos estadios, gané horas de vuelo ahí. Con Equus y El emperado Gynt empecé a encontrar una veta bastante más particular que me dio rédito pero obviamente ahí también hubo mucho laburo. Fui relajado y si me criticaban bueno, estaba preparado. El teatro está para eso, para disfrutar y aprender”.

Lanzani con el paso de los años y con tantas horas de rodajes y estar en sets de grabación comenzó a interesarse particularmente por “la cocina” de las producciones y no descarta en un futuro dedicarse a la dirección. “Me gusta la dirección de actores, llegué a esa idea luego de tantos años de estar en sets y que me picara el bichito de preguntar a los directores de arte, directores, cámaras, todas esas cosas siempre me gustaron. Lo veo como un futuro, no sé no quiero adelantar nada pero quizá me agarra la locura escribo un corto y me mando a dirigirlo. Tengo algunas cosas escritas, pero no lo voy a apurar. Cuando llegue el momento lo voy a sentir y lo haré. Son procesos largos, siento que necesito un entrenamiento mas fuerte quizá ir a la facultad se me complica por tiempos laborales, pero a medida que recibo proyectos sigo aprendiendo y me tomo el hacer como mi universidad. Sé que en algún momento lo voy a hacer, me voy a dedicar a la dirección”.

“Sólo se vive una vez”

Leo (Peter Lanzani) estuvo en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Tras grabar con su compañera (Eugenia Suárez) el asesinato de Peña, un científico (Carlos Areces) y quedarse con un valioso papel, deberá escapar para sobrevivir. Y lo hará de la manera más insospechada: disfrazándose de religioso.

Un asesino ambicioso y despiadado, el francés Duges (Gerard Depardieu) y sus secuaces, Tomás (Santiago Segura) y Harken (Hugo Silva) no se detendrán ante nada ni nadie para conseguir eso que Leo tiene.

Ahora sus enemigos se acercan y Leo, junto a unos sorprendentes socios, Mendi, un importante rabino (Luis Brandoni), un cura de parroquia (Pablo Rago), una pareja de judíos ortodoxos (Darío Lopilato y Arancha Marti), deberán enfrentar la mayor amenaza de sus vidas…