E l gobierno anunció su intención de modificar leyes para introducir la perspectiva de género en las compras públicas. Se trata de las referidas a la producción familiar y a adquisiciones del Estado con incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) . Estas acciones beneficiarán a emprendimientos agropecuarios, comerciales y de servicios en los que participen mujeres, anunció el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, en la segunda reunión del Consejo Nacional de Género (CNG). Desde hace casi dos años, funcionariado del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Industria, Energía y Minería y de Desarrollo Social, de la Agencia de Compras y de la propia OPP están en la fase de redacción de un proyecto de ley para introducir en forma específica la perspectiva de género en las compras públicas. García explicó que se introducirán modificaciones en las leyes 19.292 de producción familiar agropecuaria y pesca artesanal y en la 18.362, básicamente en su artículo 44, sobre creación del subprograma de contratación pública para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esos cambios priorizarán las unidades familiares y de producción empresarial con titularidad femenina, así como a las que incorporen la perspectiva de género a partir de acciones para la igualdad. “Las modificaciones van a incidir en la participación de las mujeres en el acceso a mercados, así como en la participación en ámbitos de decisión colectiva y de la producción”, agregó García. Los beneficios significarán, por ejemplo, que al momento de una licitación pública o mediante un llamado se les permita ingresar en compras públicas de montos pequeños. El titular de la OPP reflexionó acerca de que “las compras públicas han evolucionado hasta llegar a ser entendidas como una herramienta de desarrollo que permite incorporar a sectores vulnerables de la sociedad, lo cual genera dinamismo en la economía con efectos en el aumento del empleo y el desarrollo productivo”, en virtud de que, por su naturaleza, las compras públicas tienen un efecto directo en la implementación de políticas públicas destinadas a los objetivos que se deseen alcanzar. Además, la agricultura familiar así como las Mipymes presentan en Uruguay fuertes inequidades de género en su interna, tanto en el acceso, control y uso de los recursos productivos como en la titularidad de las organizaciones y los mecanismos para la toma de decisiones, por lo que promover la igualdad de género mediante leyes es una herramienta importante en la estrategia para alcanzar la equidad social. García informó que el proyecto se remitirá en los próximos días al Parlamento, con la meta de mitigar el problema de que en general son los hombres los dueños de las empresas, situación que lleva a diferencias históricas en materia de género

Para víctimas de violencia

El director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, destacó en el Consejo Nacional de Género que el convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) permite aportar soluciones transitorias para mujeres en rutas de salida de situaciones de violencia. En tal sentido se atendieron más de 300 situaciones, de las cuales se mantienen vigentes 240, a través del subsidio y contratos de alquiler que dan respuesta habitacional a aquellas mujeres y sus familias que se encuentran separadas del agresor. También informó que se firmará con el Mides un próximo convenio que ampliará el espectro de situaciones. “La nueva modalidade que estamos proponiendo es asumir en forma conjunta y de acuerdo al Plan Quinquenal de Vivienda 2015 – 2019, la posibilidad de abrir cupos de salida por violencia de género en toda la gama de programas del Sistema Público de Vivienda y no solamente en el caso de alquiler subsidiado”, adelantó Schelotto. El jerarca informó que el Mvotma está trabajando con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), en situaciones de violencia de gé- nero que van emergiendo a través de instrumentos como la reconsideración y nuevo cálculo del subsidio para la permanencia en la vivienda, que estaba definido antes de los episodios de violencia, con el objetivo de asegurar que las mujeres permanezcan en la casa más allá de las medidas cautelares que se establezcan para el agresor. Dijo que, en particular, en el caso del cooperativismo y para consolidar esa posibilidad, además del reglamento que el Mvotma aprobará, es necesario impulsar modificaciones legales a través de la ley de cooperativas, que está a estudio para que se establezca la doble titularidad en las cooperativas, tema que actualmente no está contemplado. En referencia a la doble titularidad, dijo que la cartera ya la impuso en el resto de las soluciones que aporta y también en las viviendas de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir).