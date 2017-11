Por: Isabel Villar

Ayer se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Como todos los años desde hace treinta y seis, cuando durante el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, en 1981, se eligió esa fecha como oportunidad para sensibilizar, denunciar, reflexionar, evaluar avances y camino a recorrer.

Este año en Uruguay hay dos avances muy recientes en materia de normativa: el Senado aprobó el proyecto de Ley Integral por una vida libre de violencia para las mujeres y el de Ley de trata de personas. Ambos pasaron a la Cámara de Representantes para que se complete su sanción parlamentaria. Mientras, se trabaja en su implementación, para que no sean avances de papel…

El día coincidió con el cierre del 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realiza cada tres años, por primera vez en Montevideo bajo el lema “Diversas pero no dispersas” y después de más de veinte años que no tenía sede en el Cono Sur (el último fue en Argentina, en 1990). La violencia de género se trató ampliamente en el evento, las conclusiones y propuestas seguramente merecerán destaque en próximas ediciones de La República de las Mujeres y esperamos que en todos los medios de comunicación.

Hubo dos marchas ayer por Avda. 18 de Julio, la principal arteria de la capital: la protagonizada por las participantes del encuentro partió de la explanada de la Universidad de la República y transitó hasta el Palacio Municipal; la organizada por Mujeres de Negro, que tiene lugar en la misma fecha desde hace siete años y se caracteriza por la vestimenta negra rigurosa en señal de luto por todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes que faltan a cuenta de la violencia de género, arrancó en la Plaza Independencia y llegó también a la intersección con la calle Ejido.

Cuando se encontraron las marchas, el acto fue uno solo y contó con la lectura de proclamas y actividades artísticas.

En el balance del día hubo logros y debes, varios de los primeros y muchos de los segundos. Porque las denuncias aumentan permanentemente, no obstante que muchas no se hacen porque la asimetría de poder inhibe a la parte más expuesta: las mujeres, que son amplísima mayoría entre las víctimas. Y el femicidio sigue cobrando vidas, democráticamente, en todos los estratos sociales, pero más en los especialmente vulnerables, es decir entre quienes tienen menos poder social todavía.

En este marco vale evocar dos hechos que en esta semana hablaron del estado de las cosas en la cotidianeidad. Uno fue la indignada reacción de un periodista radial ante declaraciones de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariella Mazzotti. Ella encuadró como cuestión de género el asesinado de la niña de 9 años en Rivera, violada, golpeada y enterrada por un vecino ayudado por otro. El se preguntó hasta cuándo habría que soportar dichos como esos que, a su juicio, colocarían el asesinato de un niño en un lugar subordinado. Todavía no entendió que el género comprende a mujeres y varones ni que la violencia por esa causa incluye a niñas, niños y adolescentes.

El otro hecho tuvo por escenario un ómnibus y por protagonista a una mujer que hablaba por celular con otra. Alegaba que una tercera no era “confiable” porque había dejado a un novio “que la adoraba” y no le había hecho un daño muy directo: “apenas le pegó”. Pero claro, agregó, la cuestionada “aparta enseguida a quien le amarga un poco la vida”. Era mi vecina de asiento y la miré, se me debe haber escapado alguna centella por los ojos porque inmediatamente se puso a resguardo en otro asiento. Lo lamenté doblemente: por su pensamiento y porque perdí la oportunidad de hacerle algún comentario que tal vez la ayudara a repensar su interpretación de la conducta de su congénere.

El primero de los ejemplos habla de la responsabilidad de un comunicador y de la del medio que no aportó nada para siquiera enmendar la ignorante plana. El segundo muestra la naturalización de la violencia contra las mujeres, que se resiste a ser desterrada del contexto social.

Ambos ilustran el estado de las cosas… y lo que falta para erradicar la violencia de género.