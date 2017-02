El Frente Amplio (FA) tendría que atender mejor a los sectores que, por ejemplo, necesitan paga un alquiler, el que no es “pobre absoluto” ni “clase media”, dijo en De Diez a Doce Constanza Moreira al reflexionar sobre para dónde debe crecer esa fuerza política. Varios actores han manejado la idea de un Frente Grande, pero para Moreira no se puede pensar en los sectores conservadores, sino en crecer para la izquierda.

La senadora dijo en De Diez a Doce, dijo que el FA “tiene mucha capacidad para crecer por izquierda” como se evidenció con el caso de Gonzalo Mujica. “Las alianzas con la derecha siempre están en la mano”, sostuvo pero opinó que no es en esa dirección que hay que ir.

“¿Para dónde vas a crecer si no creces para adentro?”, se preguntó y dijo que no hay que regalar al sector conservador nada más de lo tiene, afirmó y enumeró que tiene dos siglos de dominio, poder económico, cámaras empresariales, casi todos los medios de comunicación.

Los dos “períodos de luz” de Uruguay han sido el Batllismo y el Frente Amplio, dijo y reafirmó que solo con la izquierda es posible el progresar en la disminución de cualquier desigualdad: de género, raza, clase.

Se refirió a la ley de cuotas y dijo que ya no está vigente y que intentaron lograr la paridad (un hombre, una mujer). Eso no prosperó pero seguirán trabajando para garantizar a largo plazo la participación femenina, dijo. Entre otras cosas, adelantó que propone un plus económico, en el financiamiento de los partidos, para las mujeres que se presentan en política.

Y comentó por qué apoya el petitorio para que se terminen designaciones a puerta cerrada en la Suprema Corte.

Señaló además que urge la reforma militar porque hay 16.000 militares de alto rango que cobran jubilaciones de privilegio.