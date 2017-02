La selección uruguaya Sub 17 volvió a sufrir derrota en el Sudamericano Chile 2017. Los dirigidos por Alejandro Garay venían de perder ante Ecuador en el debut y en la tarde del lunes fueron superados por Colombia en cifras de 3-1.

Este resultado deja a Uruguay con muy pocas chances de clasificar.

Uruguay 1-3 Colombia

Cancha: Estadio El Teniente de Rancagua.

URUGUAY: Mauro Silvera, Christian Luna, Brian Ferrares, Facundo Parada, Alan Rodríguez, Gastón Medina, Juan Manuel Sanabria, Mateo Sena, Santiago Rodríguez, Owen Falconis, Facundo Torres. Director técnico: Alejandro Garay.

COLOMBIA: Kevin Mier, Mateo Gravito, Thomas Gutiérrez, Andrés Balanta, Robert Mejía, Steven Palomeque, Andrés Perea, Juan Martínez, Sebastián Peñaloza, Brayan Gómez, Santiago Barrero. Director técnico: Orlando Restrepo.

Goles: 38′ Sebastián Peñaloza (C), 44′ Owen Falconis (U), 49′ Santiago Barrero (C), 64′ Jamilton Campaz (C).