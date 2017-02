Tras la suspensión del partido entre Nacional y River Plate se planteó la duda acerca de si Nacional perdería los puntos o si podría jugarse este partido en otro momento.

Los dirigentes tricolores defienden la postura de que debe jugarse ya que el espectáculo fue suspendido por un hecho individual y no colectivo; pero los darseneros, asegurando que “el anfitrión es quien tiene que encargarse de sus parciales”.

Va por los puntos

River Plate, ni bien se suspendió el partido ante Nacional, mostró su postura de querer quedarse con las unidades en juego pero sin tener que regresar al Parque Central.

El delegado de darsenero, Gustavo Vázquez se refirió a la postura del club. “Corresponde que nos dieran los puntos. Nacional tendrá una sanción, ¿que será? 3 puntos y otra cosa. Nosotros queríamos jugar, no pudimos y no por nuestra responsabilidad”, manifestó. Además, sobre los hechos sucedidos agregó destacando la responsabilidad de los tricolores: “Nacional con el código actual no puede no hacerse responsable. La responsabilidad objetiva del código indica que el anfitrión es quien tiene que encargarse de sus parciales”.

En cuanto a lo que esperará de Nacional, dijo que sus “descargos serán que hicieron todo lo posible para evitar esto, que la policía no entró. Pero ahora hay normas y los responsables son las instituciones”.

Ricardo García, dirigente, al igual que Vázquez dijo que “es evidente, este partido no se jugó por responsabilidad de Nacional, nos reuniremos y estableceremos una posición. No es ganar porque si, pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y queríamos jugar”.

Se defienden, pero…

Nacional señala que la clave está “en la individualización del hecho”, dijo Navascués, pese a que “todos los equipos van a decir que Nacional debe perder los puntos”. Los tricolores señalan que este tema no es colectivo, por lo que no se puede pensar a Nacional con la pérdida del partido, pero un antecedente cercano le juega en contra.

¿Qué dice el reglamento al respecto? ¿Tienen cómo defenderse los delegados tricolores?

Un hecho similar a este (agresión individual y no colectiva) se registró en el partido Rampla-Peñarol, donde un hincha aurinegro le tiró un balazo a otro hincha dentro del baño de la Ámsterdam. Ese fue un hecho individual que derivó la suspensión del partido y la posterior decisión de la Comisión Disciplinaria de darle el partido por ganado a Rampla, por considerar que Peñarol fue responsable del hecho.

Diferente es el caso del clásico, pues se trató de hechos colectivos y no individuales. En esta ocasión no hubo dudas acerca de la responsabilidad de Peñarol y así fue como la Comisión Disciplinaria le dio por perdido ese partido a los aurinegros.

En la noche del domingo, cuando se suponía que Nacional perdería los puntos ya que el partido se suspendió por agresión de un hincha de Nacional (puede llegar a comprobarse incluso que participaron otros hinchas lo cual convertiría el hecho en un caso de agresión colectiva y no individual) comenzaron a surgir especulaciones sobre lo que decía el reglamento y se manejaba la posibilidad de que Nacional podría zafar de la pérdida de puntos.

Sin embargo, el inciso 5.1 del reglamento (el Artículo 5 es el que refiere a “Responsabilidad objetiva de los clubes”) dice que “Los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, parciales, aficionados…” esa parte del reglamento fue decisiva para que Peñarol fuera condenado en el caso del partido con Rampla, pese a que en ese partido la seguridad estuvo a cargo del club locatario (Rampla) y de la AUF.

Si la Comisión Disciplinaria procede de igual forma que en el caso Rampla-Peñarol, entonces Nacional perderá los puntos, se declarará ganador a River Plate y se podría aplicar una sanción al Parque Central.

Lo que dice el reglamento

En su Artículo 5 del reglamento disciplinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol se hace mención al procedimiento que se sigue cuando un partido es suspendido.

Artículo 5. Responsabilidad objetiva de los clubes. 5.1 Los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, parciales, aficionados, así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función en ocasión del partido.5.9.2 – Partidos suspendidos:

A – Si la institución responsable fuere ganando o empatando perderá los puntos (3) en favor de su oponente.

B – Si la institución responsable fuere perdiendo sufrirá, además de la pérdida de los tres puntos en disputa, la pérdida de un punto en ese mismo torneo, cualquiera fuere la división.

C – Si fueren responsables ambas instituciones, las mismas perderán los puntos en disputa y además un punto cada una en ese mismo torneo.