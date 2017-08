Peñarol sin rodaje sufrió dura caída por 3 a 0 ante San Lorenzo

Compartir Tweet



Luego de su triunfo ante Plaza Colonia en el Suppici, Peñarol enfrentó a San Lorenzo cayendo derrotado por 3 a 0.

Un primer tiempo lento, cansino, donde los equipos se alternaron en el dominio del balón, pero ambos sin profundidad.

El carbonero salió con un esquema 4-3-3 que rápidamente se convirtió en un 4-5-1- con Palacios como único punta.

La ausencia de Nández sobrevoló sobre el campo, ya que el equipo uruguayo careció de dinámica y sorpresa.

Esa función no ha podido ser sustituida, cortándose además aquel circuito de fútbol con Petrik, quien no logró destacarse.

Asimismo, faltaba creación y profundidad, perdiendo Palacios un par de situaciones que generalmente concretaba jugando otros equipos

Primer tiempo

Se vio desde un comienzo que era un partido amistoso al punto que no hubo situaciones de riesgo. Apenas a los 12’ un ataque peligroso del local que despejó Hernández, a los 20’ un desborde de San Lorenzo con buscapié al medio del área que Blandi erró por centímetros.

Cerutti y Belluschi eran los titiriteros del Ciclón que aparecían por todos los sectores de la defensa mirasol, queriendo siempre el balón y dándole buen destino..

A los 27’ gran habilitación de Gastón Rodríguez, dejó a Palacios cara a cara con Navarro, sin llegar a definir el 9 aurinegro mostrándose dubitativo en la culminación. Nuevamente a los 36’ Palacios desperdició otra buena ocasión. Lo mismo ocurrió a los 45’ con un gran tiro de fuera del área de Gargano que desvió notablemente Navarro. Y así, sin grandes emociones finalizó el primer tiempo.

Segundas partes nunca fueron buenas

Con los ingresos de Alex Silva por Petrik, Maxi Rodríguez (una estrella que no brilló) por Albarracín y Diego Rossi sustituyendo al “Cebolla” se inició el complemento.

Como en la primera parte, ambos equipos se alternaron por períodos en el dominio del campo, pero con el correr de los minutos San Lorenzo mejoraba en el trámite e hilvanaba mejor las jugadas. Se fue acercando más, paulatinamente, a la zona de retaguardia rival elaborando mejores situaciones. Pese a ello, Dawson no tuvo ni una sola intervención de riesgo, siendo poco menos que un espectador.

En el transcurso ingresaron también F. Píriz por Lucas Hernández, Novick por Guzmán y Boselli por Palacios, cambios que fueron desvirtuando aun más al equipo.

En tanto San Lorenzo, con los ingresos de Gudiño, Reniero y Botta, logró revivir el partido logrando 3 goles en los últimos 13 minutos (Reniero a los 77’ y 88’ y Gudiño a los 85’).

A los 87’ fue expulsado Ramón “Cachila” Arias por una fuerte entrada a Botta.

Una vez más, el carbonero pierde en los últimos minutos por gruesos errores defensivos. Y por qué no decirlo, por la exasperante falta de gol de sus delanteros, Es algo que ya le ha sucedido en reiteradas oportunidades.

Individual

Dawson. No tuvo ni una sola intervención. En los goles nada podía hacer.

Petrik. Sintió la falta de Nández y no se destacó.

Formiliano. Sobrio, y cayendo en el desconcierto general en los últimos 9 minutos.

Arias. Igual concepto que su compañero de zaga, con el agravante de la expulsión por un planchazo de otro partido.

L. Hernández. Su peor encuentro en desde que está en Peñarol. Inseguro, entregando pases a los contrarios a dos metros de distancia.

Gargano. Pausa, quite y buena entrega. Un balazo desde afuera del área que mereció ser gol.

G. Pereira. El mejor. Jugó de volante tapón y fue el más destacado.

C. Rodríguez. Puede y debe rendir más.

Albarracín: No se adapta al tipo de juego que pretende Ramos.

G. Rodríguez. Buenos pases, pero muy lejos del área.

C. Palacios. Muy solo. Aun así, erró dos goles en situación muy favorable.

Alex Silva. No mejoró el panorama.

Maxi Rodríguez. Ni sombra de lo que puede dar.

D. Rossi. Querendón, pero no es el 9 que precisa Peñarol.

Fabián Píriz. Entró en el peor momento cuando defensa de Peñarol ya era un caos.

FICHA DEL PARTIDO:

SAN LORENZO 3:

Nicolás Navarro

Paulo Díaz

Marcos Angeleri

Matías Caruzzo

Gabriel Rojas

Juan Mercier

Franco Bussis

Ezequiel Cerutti

Fernando Beluschi

Bautista Merlini

Nicolás Blandi.

DT: D. Aguirre.

PEÑAROL 0:

Kevin Dawson

Hernán Petryk

Fabricio Formiliano

Ramón Arias

Lucas Hernández

Guzmán Pereira

Walter Gargano

Nicolás Albarracín

Cristian Rodríguez

Cristian Palacios

Gastón Rodríguez.

DT: L. Ramos.

Escenario: Estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) de Buenos Aires.

Árbitro: Silvio Trucco (Argentina).

Goles: 77′ y 89′ Nicolás Reniero (SL), 85′ Gabriel Gudiño (SL).

Expulsado: 86′ Ramón Arias (P).

Cambios: 46´ Alex Slva x Hernán Petryk, Maximiliano Rodríguez x Nicolás Albarracín y Diego Rossi x Cristian Rodríguez (P), 64´ Gonzalo Rodríguez x Marcos Angeleri (SL), 65´ Juan Boselli x Cristian Palacios (P), 77´ Gabriel Gudiño x Ezequiel Cerutti, Nahuel Barrios x Bautista Merlini y Nicolás Reniero x Nicolás Blandi (SL), 78´ Fabián Píriz x Licas Hernández (P) y 79´ Marcel Novick x Guzmán Pereira.