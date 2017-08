Compartir Tweet



WhatsApp





Los hinchas aurinegros tendrán esta noche la posibilidad de ver en acción a las incorporaciones de Peñarol, que a las 20.30 horas enfrentará a Estudiantes de La Plata en una velada denominada “Encuentro de Gigantes”.

El Estadio Campeón del Siglo será escenario del amistoso que le servirá a los mirasoles para presentar su flamante plantel. El club comunicó que el evento comenzará a las siete de la tarde, e incluirá fuegos artificiales, música en vivo, reconocimiento a los juveniles y “muchas sorpresas”.

Sin el “Cebolla”

El habitual titular que no estará a la orden será Cristian Rodríguez, quien padece una contractura muscular (se le hicieron estudios que descartaron un desgarro) y será cuidado de cara a lo que viene.

Quienes sí serán titulares son “Maxi” Rodríguez, Walter Gargano, Mathías Corujo y Fabricio Formiliano, es decir las cuatro caras nuevas.

Dawson, Petryk, Formiliano, Arias, Hernández; Corujo, Pereira, Gargano, M. Rodríguez; G. Rodríguez y Palacios son los once elegidos de Ramos.

La venta de entradas sigue en RedPagos durante la jornada que corre, a los siguientes precios: Cataldi $320 ($160 socios), Guelfi $300 ($150), Damiani $350 ($170) y Henderson $950 ($350).

Peñarol hace gestiones para traer a Alejandro González

Aunque los mirasoles ya sacudieron el mercado incorporando a sus jugadores varios jugadores de peso, con pasado y/o presente en la selección, la cortina del período de pases aún no fue completamente bajada.

Quien interesa seriamente al club es Alejandro González, defensa que lleva varios años en el fútbol italiano y que tiene una buena historia en Peñarol. “Ale” fue titular en el equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2011, y ganó dos Uruguayos con la camiseta mirasol (2009/2010 y 2012/2013).

El deseo de incorporarlo fue reconocido por Pablo Sciarra, miembro de la Comisión de Pases y Contrataciones. “Estamos haciendo las gestiones para que venga Alejandro González. Por su perfil le vendría bien al grupo”, reconoció en “Tiempo de Fútbol”.

“Tiene que ser desnivelante”

En cuanto la incorporación de un centrodelantero, de la que tanto se habló durante el período de pases, aún no está confirmado si se irá o no en busca de uno. Se están manejando los nombres de varios atacantes extranjeros, principalmente argentinos, pero ninguna colma las expectativas de la Comisión.

“Para que venga un “9” tiene que ser desnivelante para el medio. No queremos acumular jugadores. No podemos seguir tapando jugadores, hemos puesto mucha plata y a los seis meses traemos otro”, explicó Sciarra al respecto.

Consultado sobre la situación de Nández y su acuerdo con Boca, aún no oficializado, dijo: “El tema Nández lo trató directamente el presidente. Habría que preguntarle a él”.

“No voy a dejar de soñar hasta que me bajen el pulgar”

El nombre del delantero artíguense estuvo sobre la mesa de la Comisión de Pases y Contrataciones de Peñarol, pero no hay unanimidad respecto a su situación. Mientras tanto, Carlos Bueno espera lleno de ilusión que se abra la puerta que le dé una nueva oportunidad en el club mirasol.

“Pasaron tres meses desde que me vine y estoy acá y he hablado unas cinco veces. Una fue la que me reúno con Gonzalo (de los Santos) y con Leo (Ramos) y luego mi contacto es con un dirigente que tengo una buena relación. Es el que me tiene al tanto de todo y me pide por favor que no deje de soñar. No voy a dejar de soñar hasta que me bajen el pulgar”, dijo “Carlitos” en “100% deporte”.

Por último, consideró: “Tampoco me hago tantas ilusiones porque me ha tocado vivir tantas cosas en estos últimos tiempos con Peñarol, y uno está grande y la realidad hace pensar diferente. Después uno mira, mira contrataciones, partidos, y tampoco cree que está tan lejos. Pero no depende de mí”.