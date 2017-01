Aunque llevan varios días entrenando en el club, recién ayer se llevó a cabo la presentación oficial de las cuatro incorporaciones realizadas por Peñarol en lo que va de 2017.

Kevin Dawson, Ramón Arias, Matías Mier y Lucas Cavallini estuvieron en la sala de prensa del Estadio Campeón del Siglo, donde recibieron la camiseta de manos de Fernando Morena y brindaron una conferencia de prensa de la que también participó Gonzalo De Los Santos, cabeza del área deportiva de la institución mirasol.

“Estamos acá para darle la bienvenida y presentar a las nuevas incorporaciones del club. Tenemos a Lucas Cavallini, un viejo conocido como Matías Mier, Kevin Dawson y Ramón Arias. Desde el área deportiva del club queremos desearles muchas suertes y éxitos”, señaló el “Gaucho”, quien le dio paso al “Cachila”, el primero de los nuevos futbolistas “carboneros” que dialogó con la prensa.

“Una alegría inmensa”

El central, que las prácticas de fútbol demuestran que Leonardo Ramos lo piensa titular, comenzó refiriéndose a la felicidad que le provoca llegar al club del que es hincha.

“La verdad que es una alegría inmensa poder representar estos colores. Al llegar al club uno toma real magnitud de lo que es Peñarol. Ojalá pueda representar al club como se merece”, manifestó.

Luego, el ex Defensor Sporting y Liga de Quito se refirió a la insistencia con que sonaba su nombre cada período de pases, aunque consideró que “Esta vez fue la más concreta de todas. El técnico me llamó y no lo dudé un segundo”.

Terminó hablando sobre la experiencia adquirida durante su pasaje por el exterior, que le permitió crecer en todo sentido: “Soy diferente en todos los aspectos. Estoy mucho más maduro. Creo que salir al exterior me hizo muy bien. Estoy más centrado y con las cosas bien claras”.

“Voy a defender a Peñarol a muerte”

Otro que tiene un lugar ganado en la oncena es Lucas Cavallini. Una de las primeras preguntas que tuvo que responder fue sobre su pasaje por Nacional. “Eso fue en el pasado. Uno es profesional, piensa en su familia y en mejorar. Jugar en un grande siempre es lo máximo. Hoy me toca llegar a Peñarol y lo voy a defender a muerte. Para mí es un orgullo estar acá”, dijo el canadiense de 24 años.

Los ensayos futbolísticos realizados en lo que va de la temporada insinúan que la dupla ofensiva estará compuesta por él y Junior Arias. Sobre el entendimiento de ambos dentro del campo, el “9” sostuvo: “Estamos trabajando muy bien con Junior. Voy conociendo su estilo y él el mío. Yo creo que vamos a hacer muchos goles juntos”.

Al preguntársele porqué considera que Peñarol se interesó en sus cualidades, respondió: “Primero que nada, le hice dos goles con Fénix cuando enfrentamos al Danubio de ‘Leo’ Ramos (risas). Creo que soy un 9 potente, que siempre está buscando el arco rival”.

Terminó hablando sobre el gol que marcó en el primer entrenamiento que realizó a la par del grupo. “Siempre es importante convertir en una práctica, especialmente después de pensar. Eso da confianza y hacer sentir bien”, señaló.

“Tengo claro cuál es mí lugar”

Quien llegó para pelearle la titularidad a Gastón Guruceaga es Kevin Dawson, ex arquero de Plaza Colonia.

“Estoy orgulloso de estar acá, de la confianza que el cuerpo técnico y la dirigencia depositó en mí. Uno tiene claro el lugar que hoy viene a ocupar. Hoy, el arquero es Gastón Guruceaga y hay además varios chicos de las juveniles. Yo vengo a sumarme al plantel y a aportar desde donde me toque”, empezó.

Luego, se refirió al modo en que fue recibido por sus nuevos compañeros, al tiempo que aludió la intensa pretemporada que vienen llevando a cabo: “Cuando uno viene a un equipo grande es todo muy nuevo. El ambiente en Los Aromos, como me recibió el plantel y el cuerpo técnico, fue buenísimo. Quedó claro durante los días que pasamos en Solanas que el grupo tiene muchas ganas de sacar esto adelante. Se nos vienen dos torneos muy lindos por delante, y nos estamos preparando para poder pelearlos”.

Finalmente, valoró la oportunidad otorgada, y dijo que hará todo por estar a la altura: “A mitad de año me habían comentado del interés de Peñarol. Pero en una institución grande siempre se evalúan muchas opciones a la hora de hacer contrataciones. Que haya confiado en mi potencial me pone muy contento. Trabajaré día a día para no defraudar”.

“Estoy más maduro”

El repaso por las palabras de las novedades del plantel mirasol finaliza con lo dicho por Matías Mier, única de las incorporaciones que ya vistió la camiseta de Peñarol.

“Se dejan propuestas de lado. Yo quería jugar en Peñarol, y por eso me quedé en Uruguay esperando. Cuando me llegaron propuestas del extranjero, yo sabía que existía la posibilidad de arreglar con Peñarol, y no dudé en quedarme.

Por suerte se dio todo para volver a una institución en la que me tocó vivir las cosas más importantes de mi carrera. Ahora se vienen objetivos nuevos, con un plantel nuevo y joven. Estoy contento, disfrutando de cada día y de cada entrenamiento”, señaló el volante, dejando en clara sus ganas de pegar la vuelta.

Por último, respondió cuáles son las diferencias que existen entre el jugador que es hoy y el que era en su anterior pasaje por el club: “Estoy más maduro. En aquel momento tenía 20 años, hoy tengo 26. Aprendí mucho y tuve la posibilidad de compartir vestuario con grandes jugadores, de los que aprendí muchísimo. Vengo con cosas más claras en la cabeza, y eso quiero apostarle a ese grupo y a este club”.