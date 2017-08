Peñarol dijo no a Bueno y Estoyanoff

Compartir Tweet



Con lo que aparece como una posición tomada, pensamos que en el caso del “Lolo” podría serle de utilidad al equipo de las once estrellas, al menos desde el banco. Es un jugador experiente, veloz, shoteador de tiros libres, que no le pesa la camiseta y tiene varios clásicos encima.

Asimismo, tuvo un buen desempeño en el Apertura pasado. Tal vez no hayan sido deportivos los motivos de esa decisión de la Comisión de Pases y Contrataciones.

Según un directivo aurinegro, los sentimientos en base a estos jugadores estaban divididos en la dirigencia ya que ambos se manifestaron públicamente hinchas y que un sector de la parcialidad los pide con pancartas, como ocurrió en el Campeón del Siglo en oportunidad del partido del miércoles pasado ante Estudiante de la Plata. Ellos siempre estuvieron dispuestos a llegar al carbonero, pero primaron otros factores. No obstante ello, si bien hay inclinación a apoyar lo decidido por la Comisión, al menos en este período, la última palabra la tendrá el presidente Damiani.

En el caso de Charly Good estimamos que fue el último tren, debido a que ya expresó que si no jugaba en Peñarol había decidido su retiro del fútbol profesional.

Por otra parte, ya el equipo ha elevado sustancialmente el promedio de edad del plantel, algo que no estaba en los planes al comienzo del período, pero que la salida y el rendimiento de algunas figuras, así como la disponibilidad económica, llevaron a este tipo de definiciones.

Hoy Peñarol, como ya desde su último título del Uruguayo obtenido, continúa “en exasperante formación”.

Ya es hora de que pueda recitar un equipo titular de memoria pues es de la única forma que se logra el funcionamiento colectivo que siempre debe pesar sobre las individualidades, las cuales por sí solas pueden definir partidos pero no campeonatos.

.

Asoma el equipo para el clásico

Según lo mostrado en el movimiento en Los Aromos, tal como decíamos en nuestro análisis de esta publicación, el Cebolla y Gargano eran números puestos si llegaban en condiciones. Por otra parte, Mathías Corujo regresaría al lateral en lugar del lesionado Petrik. En tanto, procurando afirmar titulares, el resto serían los que ingresaron en el último amistoso ante Estudiantes.

Por tanto, de no surgir problemas de último momento, todo parece indicar que el equipo carbonero saltará al campo del Estadio formando con Kevin Dawson, Mathías Corujo, Fabricio Formiliano, Ramón “Cachila” Arias y Lucas Hernández. Walter “Mota”Gargano, Guzmán Pereira y Christian “Cebolla” Rodríguez; Gastón Rodríguez, Maxi Rodríguez y Lucas Cavallini.

Un 4-3-3- que en el último partido se convritió rápidamente en un 4-5-1-

Este sería el equipo de Leo Ramos para afrontar la instancia del lunes ante Nacional.

Lucas Viatri será el “9” carbonero

El jugador argentino que firmará con Peñarol se trata de un delantero de 30 años y 1.80 mt. de estatura.

Es un atacante de área, ambidiestro. Le hemos visto convertir goles de tiro libre con pierna izquierda y penales pateados con la derecha, en ambos casos con potencia y dirección. Pese a no ser muy alto, se eleva muy bien y cabecea con fuerza contra los palos.

No obstante, necesita un asistidor ya que no “baja”, sino que es netamente de área. Ha hecho goles importantes, pero no han sido muchos en su carrera (66 goles en 273 partidos). Bajo promedio para un goleador. Condiciones tiene y es de esperar que dé a Peñarol el resultado que se pretende.

EXTRAÑO PASE

Peñarol adquirió al jugador Guillermo Varela, proveniente del Manchester United.

No fue un jugador pedido por el DT Leo Ramos ni por el Director Deportivo Gonzalo de los Santos.

Resulta poco explicable que se traiga un half derecho cuando ya hay dos en esa posición (Petrik y Alex Silva) pudiendo además “bajar” Corujo a ocupar dicha plaza y lo mismo ocurre con Píriz. Es decir 4 jugadores que pueden desempeñarse en esa posición.

El contrato es por tres años pero con cláusula de salida ante alguna oferta del exterior.

¿El aurinegro abonará el sueldo del futbolista o lo hará su representante? Suponemos que su sueldo en el Manchester debería ser importante para las cifras que se manejan en nuestro medio. De todos modos, Peñarol se asegura un ingreso si surge una venta, pero aparece más como un posible “negocio” que un jugador con el cual Ramos ya pueda planificar con él.