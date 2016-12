Todas las religiones tienen un dios supremo. En la mitología aurinegra, no es exagerado decir que Néstor Goncalves es la deidad máxima. Su aporte fue fundamental para hacer grande el nombre de Peñarol, club con el que ganó todos los títulos imaginables y cuya camiseta fue la única camiseta que vistió (además de la celeste) durante su carrera como futbolista profesional.

Por eso no llama la atención que su fallecimiento a los 80 años, producido tras estar varios días internado por un problema renal que se agravó, causara tanto revuelo.

Fue velado ayer en el hall del Estadio Campeón del Siglo, que durante horas vio como hinchas, jugadores y autoridades de la institución desfilaron para darle el último adiós al capitán de capitanes. Hoy durante la mañana se realizará el sepelio, al que concurrirán solamente sus personas más allegadas.

Un emblema

“Se nos fue el jugador más emblemático que ha tenido Peñarol en su enorme historia. Un gran peñarolense, pero sobre todo una gran persona”, dijo Juan Pedro Damiani en Último al arco.

“Se me ocurre que tenemos que hacerle algún homenaje; no en la Libertadores porque no lo permite la reglamentación, pero sí sería un buen homenaje retirar por un año la camiseta número cinco. Sería un homenaje póstumo muy merecido para el capitán de capitanes y el más ganador de la historia de Peñarol”, agregó.

Por último, el presidente valoró el hecho de que “tuvo su homenaje en vida de parte de la gente”.

En tanto, Fernando Morena manifestó: “Recuerdo tremendo de un gran tipo. Una gloria del club. Fue clave para mi pasaje de River a Peñarol. Un momento duro y más teniendo en cuenta lo que ha sido en Peñarol el gran Tito Goncalvez. Pasa, que la gente se vaya, es la ley de la vida. Es el jugador que más partidos jugó en la historia del club”.

Gigante

La inmensidad de la figura de Tito hizo que varios representantes del deporte nacional le dedicaran unas palabras en las redes sociales. “Hoy se fue Tito Gonçalvez, una gloria de Peñarol y el fútbol uruguayo. Capitán único y ejemplo inigualable. #QDEP”, escribió Diego Forlán.

“Abrazo enorme a la distancia a la familia Goncalvez y a todo Peñarol, QPD capitán”, sostuvo Mario Saralegui. “Mi más sentido pésame a la flia. de Néstor “Tito” Gonçalvez y a todo @OficialCAP. Se fue una gloria de la Celeste y del fútbol uruguayo”, manifestó Wilmar Valdez.

Fueron cientos las personas que, de un modo u otro, despidieron a una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol uruguayo.