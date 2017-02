Por: Matías Canabarro

Varias actuaciones destacadas y un interesante rendimiento colectivo fueron el saldo arrojado por el debut del Peñarol de Leonardo Ramos, que goleó 4-0 a El Tanque en el Campeón del Siglo con goles de Nahitan Nández (autor de un “doblete”), Nicolás Dibble y Matías González en contra.

Los mirasoles ganaron sin sufrir sobresaltos e ilusionan a su gente, que hace tiempo no veía un triunfo tan cómodo en el debut de un torneo. El próximo fin de semana los mirasoles tendrán una prueba más exigente, que seguramente servirá para medirle el aceite al equipo, cuando visitará a Liverpool en Belvedere por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Se fue volando

Los efectos del viento se hicieron sentir desde el primer minuto. Su intensidad hacía que los centros tomaran las rutas más inesperadas, y controlar la pelota constituía todo un desafío, ya que se mudaba en cuestión de segundos sin que nadie la tocara. Claro está que las condiciones hacían preferible jugar en corto, ya que el destino de un pase largo era imprevisible.

Pese a las inhóspitas condiciones, Peñarol controló el partido a lo largo de todo el primer tiempo, al punto que El Tanque no creó ni siquiera una ocasión de peligro. Balón y dominio le pertenecían al equipo de Leonardo Ramos, que con una gran actuación de Guzmán Pereira controlaba la mitad de la cancha, desde cimentaba su supremacía.

El volante central, que se paró en la zona de contención junto a Marcel Novick pero no temió pasar al ataque, distribuyó la pelota y no titubeó a la hora de rematar de media distancia.

También fue bueno lo hecho por Matías Mier en el costado izquierdo del mediocampo, donde se mostró constantemente como opción de pase. Además, participó en varias de las ocasiones de peligro generadas por Peñarol. El ascenso constante de los laterales y los descensos de Lucas Cavallini, quien no dudó en tirarse atrás para dar una mano, fueron otro de los puntos destacables de los mirasoles.

Las chances no escasearon durante el primer tiempo. De hecho, cuando el reloj señalaba 6’, Peñarol ya había dispuesto de dos: un remate de Iván Villalba que se perdió contra el palo y una ocasión de Gastón Rodríguez, que tras ser asistido por el “Vikingo” Novick, sacó un tiro que se fue apenas por encima del travesaño.

La presión de los aurinegros se hacía sentir sobre El Tanque, que veía limitadas sus posibilidades y rara vez pasaba la mitad de la cancha. La supremacía que se veía en el campo de juego se mudó al tanteador a los 35’, cuando Salgueiro salió a cortar un centro que cayó desde la izquierda pero apenas llegó a rozarla, permitiendo que Gastón Rodríguez diera vida a un pésimo remate que rebotó en Matías González y terminó en un gol en contra.

Peñarol generó un par de ocasiones más previo al entretiempo (un tiro de Mier en el travesaño y una definición combada de Cavallini que acarició el palo), y se fue al vestuario en ventaja tras haber jugado un buen primer tiempo.

Pasó a ser goleada

Tras los primeros minutos del complemento, el partido se tornó en un mero trámite. Durante el citado lapso, Peñarol añadió dos goles a su cuenta y transformó el encuentro en goleada. Ambas anotaciones fueron obra de Nahitan Nández, a los 53 y 56 minutos.

El primero fue el mejor de los tantos convertidos por el futbolista que estrenó el brazalete de capitán, y se produjo tras un potente remate desde fuera del área que se coló contra el palo. El restante festejo llegó tras luego de que Gastón Rodríguez ganara en velocidad, se internara en el área y fuera cerrado en el momento justo, pero la pelota quedó a merced de quien apareciera. Lo hizo Nández, que con un tiro tres dedos selló el 3-0.

Algunos minutos después, el volante pudo ser expulsado por una dura falta cometida cuando ya tenía amarilla. Christian Ferreyra le perdonó la vida y Ramos lo sacó para meter a Dibble, quien marcó el 4-0 de cabeza a los 70’.

Poco más sucedió en un partido que fue totalmente dominado por los mirasoles, que golearon y, pese a que esto recién comienza, su gente empieza a ver motivos para ilusionarse.

PEÑAROL 4:

Gastón Guruceaga

Hernán Petryk

Ramón Arias

Iván Villalba

Lucas Hernández

Marcel Novick

Guzmán Pereira

Nahitan Nández

Matías Mier

Lucas Cavallini

Gastón Rodríguez

DT: Leonardo Ramos.

Suplentes: K. Dawson, M. Perg, Á. Rodríguez y T. Costa.

EL TANQUE 0:

Gonzalo Salgueiro

Juan P. Fagúndez

Juan P. Péndola

Santiago Fogst

Matías González

Anderson Silva

Ignacio Ratti

Pablo Lima

Ademar Martínez

Luis Machado

Boris Barone

DT: Raúl Moller.

Suplentes: J. Da Silva, M. Arguiñarena, B. Barreto y Y. Galli.

Escenario: Estadio Campeón del Siglo.

Árbitros: Christian Ferreyra, Miguel Nievas y Martín Soppi.

Goles: 35’ Matías González (en contra), 53’ y 56’ Nahitan Nández (P), 70’ Nicolás Dibble (P).

Amonestados: 52’ Nahitan Nández (P), 57’ Ademar Martínex (ET), 63’ Enzo Herrera (ET), 73’ Lucas Cavallini (P), 85’ Hernán Petryk (P).

Cambios: 45’ Enzo Herrera x Borys Barone (ET), 65’ Nicolás Dibble x Nahitan Nández (P), 72’ Junior Arias x Gastón Rodríguez (P), 73’ Lucas Tamareo x Ademar Martínez (ET), 75’ Juan Martín Boselli x Matías Mier (P), 77’ Fabricio Núñez x Luis Machado (ET).

POSICIONES TORNEO APERTURA:

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS

Peñarol 1 1 0 0 4 0 3

Fénix 1 1 0 0 2 0 3

Cerro 1 1 0 0 1 0 3

Defensor 1 1 0 0 1 0 3

Nacional 1 1 0 0 1 0 3

Liverpool 1 0 1 0 1 1 1

River Plate 1 0 1 0 1 1 1

Boston River 1 0 1 0 0 0 1

Danubio 1 0 1 0 0 0 1

Plaza Colonia 1 0 1 0 0 0 1

Wanderers 1 0 1 0 0 0 1

Juventud 1 0 0 1 0 1 0

Racing 1 0 0 1 0 1 0

Rampla Jrs. 1 0 0 1 0 1 0

Sud América 1 0 0 1 0 2 0

El Tanque 1 0 0 1 0 4 0

TABLA DEL DESCENSO:

EQUIPOS PJ PTS PROMEDIO

Nacional 16 37 2.313

Danubio 16 30 1.875

Wanderers 16 30 1.875

Defensor 16 28 1.750

Cerro 16 25 1.563

Liverpool 16 25 1.563

Boston River 16 23 1.437

Fénix 16 22 1.375

Racing 16 20 1.250

River Plate 16 19 1.187

Peñarol 16 18 1.125

Rampla Jrs. 16 17 1.063

Sud América 16 17 1.063

Juventud 16 17 1.063

Plaza Colonia 16 13 0.812

El Tanque 1 0 0

GOLEADORES:

JUGADOR EQUIPO GOLES

Nández Peñarol 2 Ramírez Nacional 1 Franco Cerro 1 Denis Fénix 1 Dibble Peñarol 1 Rodríguez River Plate 1 Royón Liverpool 1 Suárez Defensor 1 Gissi Fénix 1

RESULTADOS PRIMERA ETAPA:

*Peñarol 4 El Tanque 0

*Juventud 0 Nacional 1

*Fénix 2 Sud América 0

*Cerro 1 Racing 0

*River Plate 1 Liverpool 1

*Plaza Colonia 0 Boston River 0

*Danubio 0 Wanderers 0

*Defensor Sporting 1 Rampla Juniors 0

SEGUNDA FECHA:

*Liverpool-Peñarol

*Nacional-Danubio

*Defensor Sporting-Cerro

*Boston River-River Plate

*Rampla Juniors-Sud América

*Fénix-Juventud

*El Tanque Sisley-Racing

*Wanderers-Plaza Colonia