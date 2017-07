Compartir Tweet



Tras la habitual reunión que tiene lugar los martes en el Palacio Peñarol, Gonzalo De Los Santos habló en una improvisada conferencia, en que se refirió especialmente al tema que por estas horas genera más ecos en el club: los problemas surgidos en la interna a raíz de las declaraciones de Gastón Guruceaga, Leonardo Ramos y Ronaldo Conceiçao.

Además, el Director Deportivo de la institución presidida por Juan Pedro Damiani habló sobre las posibles incorporaciones y bajas que podría sufrir el equipo en el futuro cercano.

“No hay que meter más leña al fuego”

“De todos esos temas siempre hay aprendizajes. Gastón (Guruceaga) tuvo unas declaraciones que no fueron en el momento oportuno. Él lo sabe y ya se hizo una autocrítica puertas adentro. Eso es lo más importante; que quede dentro de Los Aromos”, señaló.

En tanto, consideró que “Lo de Conceicao fue en un momento de calentura”. “Ha tenido muy poca participación, consecuencia de las lesiones, lo que hizo que no pudiera jugar y rendir. Fue una decisión mía (bajarlo a Tercera), porque creo que en el área deportiva debemos tomar decisiones. Lo hablé con él y lo entendió perfectamente. También tenemos pibes de formativas que están pidiendo paso y tenemos que ir mirando el producto del club”, añadió.

Posteriormente, destacó la importancia de “Dejar de lado todo ese carnaval mediático de quién dijo y cómo se dijo. En mi cargo y en mi posición trato de barrer para adentro. Cada uno sabe lo que dijo y lo que no dijo, y hoy quedó todo claro. Leo habló con ambos futbolistas y yo también. Siempre en las grandes empresas suelen darse este tipo de inconvenientes con los recursos humanos”.

“Esto hay que dejarlo de lado. No hay que meter más leña al fuego. Hoy fui a Los Aromos y daba gusto ver cómo entrenaba el plantel. La intensidad y alegría que vi fue tremenda, también producto de que el sábado jugamos un partidazo. Valoro el estupendo trabajo de Leo Ramos”, prosiguió.

“Si bien no pasamos de fase en la Libertadores y es un debe, fue muy próximo a su arribo al club. Creo, como dijo él la semana pasada, el plantel conforme a que fueron pasados los meses, fue madurando y generando un sentido de pertenencia único. Hoy está muy bien el plantel”, dijo, para cerrar el tema y pasar al siguiente.

“No llegó nada por Guruceaga”

Las posibles partidas durante el período de pases, que comenzará cuando termine el Torneo Intermedio, fue el siguiente tópico que abordó el “Gaucho”. Consultado por el caso de Guruceaga, quien dijo públicamente que cree que “es el momento de dar el salto”, el director deportivo dijo que “no ha llegado nada”.

“Por ser futbolista del plantel debemos cuidarlo y tratarlo como uno más del plantel. Es un chico joven. Tiene sus errores, pero también muchas virtudes para seguir creciendo. El día que le toque ir a Europa, sea ahora o más adelante, será un arquero muy completo”, agregó.

Un tema importante es que Gonzalo De Los Santos descartó la posibilidad de que Peñarol contrate un arquero en caso que se materialice la partida de Guruceaga. “Hoy en ese puesto estamos muy bien cubiertos. Tenemos a Kevin (Dawson) sumando en todos los ámbitos, a Thiago (Cardozo), futuro arquero del club, y a Adriano Freitas pisando muy fuerte. Con esos tres arqueros estamos muy bien cubiertos”, disparó.

“Pide a gritos irse a Europa”

Otro de los nombres que se menciona entre los que podrían irse en breve figura el de Nahitan Nández, quien, según el “Gaucho”, “Está en un rendimiento desorbitado para lo que es el medio uruguayo. Pide a gritos irse a Europa, pero es tan importante mantener a un plantel como fichar. Lo más importante es mantener este plantel, y con un retoquecito estaríamos listos. No hay que pensar en traer tres o cuatro futbolistas, porque si no vamos a estar siempre en la dinámica del conocimiento”.

En cuanto a Ramón Arias y Junior Arias, que también se dijo interesaban a equipos del exterior, dejó en claro que “se van a quedar porque hay un proyecto deportivo muy lindo y se vienen cosas muy lindas. Son futbolistas con contrato y en ningún momento se habló de que se vayan”.

¿Y el “Pelado” Cáceres?

Desde hace un tiempo Martín Cáceres interesa a Peñarol. ¿Cómo podría no generar interés un futbolista que sin lugar a dudas haría la diferencia en el fútbol uruguayo? Sin embargo, y aunque el “Pelado” casi no ha tenido rodaje en Europa durante los últimos tiempos, De Los Santos reconoció que la cosa es poco más que un sueño.

“Estamos hablando con él desde enero, porque no hay peor gestión que la que no se hace. Es un jugador para Peñarol por el ADN que lleva dentro, por su lucha y su entrega, y por lo que puede aportar. Pero no tiremos más nombres para ilusionar al hincha y al socio cuando no hay nada de cierto. Hablé con él porque no hay peor gestión que la que no se hace, pero la realidad indica que es una utopía y que estamos muy lejos”, manifestó.

Por último, admitió que está planeada una reunión con Pablo Boselli para tratar la posibilidad de incorporar a Walter Gargano y Diego “Torito” Rodríguez. Aunque el “Mota” dijo públicamente que quiere venir, De Los Santos dijo que “No es fácil. Comparar los mercados de México, Argentina y Brasil con el uruguayo, es muy difícil. Yo sé que el futbolista quiere venir, pero para venir hay que venir con hambre de gloria y bajar un poco los números”.