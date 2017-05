Peñarol perdió 2-1 ante Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Libertadores, cuando aún le resta por jugar el último partido del grupo como local ante el boliviano Jorge Wilstermann.

Con goles de Fernando Zampedri y Leandro González, el Atlético Tucumán se impuso por 2-1 en partido que abrió la quinta fecha del grupo 5 que completarán este miércoles Wilstermann y Palmeiras.

A los 80 minutos Leandro González amplió el marcador a favor del equipo local y descontó en el 84 Gastón Rodríguez.

Zampedri, que abrió la cuenta en el minuto 77, llegó a cinco anotaciones e iguala en la clasificación de artilleros al brasileño Fred, del Atlético Mineiro. Ambos quedan a uno del boliviano Alejandro Chumacero que lidera con seis tantos.

De esta forma, el argentino Tucumán se ubica provisionalmente en el segundo lugar de la zona con siete puntos, a la espera del choque entre Wilstermann, que tiene 6, y Palmeiras, primero con 10 unidades.

Peñarol es colista con 3 a falta de una jornada y su única expectativa es ver si puede conseguir el tercer puesto en la serie para así clasificarse a la Copa Sudamericana. Cabe recordar que este año ha cambiado el sistema de disputa de las copas en Conmebol, y que los que terminan en el tercer lugar de los grupos de la Libertadores pasan a jugar en la Copa Sudamericana.

ATLÉTICO TUCUMÁN 2:1 PEÑAROL

Cancha: Estadio Monumental José Fierro de Tucumán (Argentina).

Juez: Julio Bascuñan. Líneas: Christian Schiemann y Claudio Ríos (terna de Chile).

ATLÉTICO TUCUMÁN: Cristian Luchetti, Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista, Rodrigo Aliendro (88′ Jairo Palomino), Nery Leyes, Favio Alvarez (82′ Guillermo Acosta), David Barbona, Luis Rodríguez (73′ Leandro González) y Fernando Zampedri. Director técnico: Pablo Lavallén. Suplentes: Josué Ayala, Pablo Rosales, Tomás Cuello y Franco Quiroga.

PEÑAROL: Gastón Guruceaga, Hernán Petryk, Yeferson Quintana, Iván Villalba, Ramón Arias, Alex Silva, Marcel Novick (81′ Nicolás Dibble), Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Junior Arias (57′ Gastón Rodríguez) y Mauricio Affonso (70′ Lucas Cavallini). Director técnico: Leonardo Ramos. Suplentes: Kewin Dawson, Maximiliano Perg, Angel Rodríguez y Diego Rossi.

GOLES: 76′ Fernando Zampedri (AT), 79′ Leandro González (AT), 84′ Gastón Rodríguez (P).

Tarjetas amarillas: 30′ Luis Rodríguez (AT), 46′ Favio Alvarez (AT), 56′ Leonel Di Plácido (AT), 83′ Fernando Zampedri (AT), 90′ Iván Villalba (P).