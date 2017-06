Compartir Tweet



El secretario general del Partido Colorado, diputado Adrián Peña, dialogó con REPÚBLICA Radio sobre su trabajo en el Partido, el alejamiento de Bordaberry y su visión para los próximos comicios electorales, entre otros muchos temas.

Consultado sobre la posibilidad de reeditar la concertación como se hizo en las pasadas elecciones en Montevideo, Peña expresó: “Es un tema muy complejo, originalmente soy contrario a esta herramienta. Luego, y a pesar de que rotundamente fracasó, no me terminó de disgustar. Creo que puede ser positiva pero la manejamos muy mal tanto nosotros como el Partido Nacional. De todas maneras puede ser una alternativa. No estoy a favor de las coaliciones o encuentros en contra de. Tal vez ahí estuvo el error. No debe ser en contra del Frente Amplio, en todo caso la concertación -o como se le llame- en cualquier departamento supone generar una propuesta superadora, con determinados lineamientos en los que estemos de acuerdo, ahí la cosa cambia. Pero, por ir en contra de o por quitar el poder a, no me parece que arranque bien parida. Tal vez la herramienta puede ser válida porque hay mucho para mejorar no solo en Montevideo, creo que nos podemos proponer metas más ambiciosas y en ese marco la herramienta de la concertación puede ser válida.

El Partico Colorado no es afín a realizar autocrítica de lo ocurrido en junio de 1973 en nuestro país. Sin embargo, el legislador sostiene que no es unánime dicha postura, y que su partido sí marca el rechazo a lo sucedido en 1973. Consultado sobre por qué del Partido Colorado evita referirse al tema, dijo que no es así, que su partido lo ha condenado incluso el mismo día de junio de 1973. “Un comunicado del PC de aquel entonces condenó el hecho y basta remitirse al diario de sesiones del Senado y lo ocurrido el 26 de junio cuando legisladores colorados pedía una comisión investigadora sobre detenciones en Paysandú. Fue un tema complejo que atravesó a la clase política y a toda la sociedad”, expresó.

¿Cuál es su visión hoy que es secretario general del PC?

Por supuesto que al Partido le cabe una responsabilidad porque quien dio el golpe de Estado había sido electo por el PC, aunque no venía de nuestras filas. Pero también lo tienen todos los actores sociales de aquel entonces. Asumimos como colectividad lo que nos corresponde. Para llegar a la situación de junio del 73 las responsabilidades son múltiples y a nosotros nos cabe la cuota parte de ellas.

El Partido y sus liderazgos

El legislador colorado manifestó profesar un gran respeto y admiración por los líderes históricos, que “además tienen una notoria capacidad intelectual y mucho que aportarnos desde sus experiencias de gobierno”. Agregó que hay muchos hombres y mujeres valiosos dentro del PC que constituyen un enorme capital humano.

Sin embargo, “todo esto debe ser visto desde un justo equilibrio. A veces, el Partido ha tenido una relación complicada con sus líderes históricos, -se va de un extremo a otro-, algunos tienen una visión muy crítica y responsabilizan de todos los males del Partido a los líderes históricos; y otros los ven como vacas sagradas, personas intocables, porque han alcanzado determinados lugares: ni tan calvos ni con tres pelucas. La responsabilidad de que el Partido esté pasando por momentos complicados desde el punto de vista electoral se debe a múltiples causas, y habrá habido errores de los líderes pero también realizaron desde sus gestiones cosas muy importantes que en Uruguay recién estamos empezando a valorar. Pero tampoco se trata de seres intocables, son humanos, que cometieron errores y nuestra responsabilidad es no repetirlos y aprender de su experiencia. Eso hace una fuerza política inteligente, aprender de los errores de los otros y construir sobre esa experiencia. Esa dicotomía ha hecho un poco complicada la convivencia con los líderes del Partido. Mi posición es una mirada de mucho respeto y admiración, pero humana que no quita que uno pueda señalar errores cometidos. Fui yo quien denunció a Jorge Batlle por haber trabajado en una campaña con el Partido Nacional en San José”, explicitó el dirigente.

La renovación

Es difícil construir un líder, le ocurre a todas las fuerzas políticas, el capital humano está en todos los partidos, expresó Peña. “Creo que hay gente valiosa para renovar todas las fuerzas políticas. El punto es que figuras fuertes de cualquier partido hacen difícil ese tránsito porque la ciudadanía sigue viéndolos con potencial y capaces de conducir los partidos. En todos los partidos existen hombres y mujeres con capacidad, nadie va a ceder espacios, y lo natural es que la renovación vaya generando a los empujones sus espacios. Históricamente ha sido así y lo seguirá siendo. Uno debe desde la conducción propiciar esos ámbitos para que las nuevas figuras tengan visibilidad porque además, en nuestro caso es una necesidad”, señaló el legislador.

Mujica le reclamó a Sanguinetti que reasumiera el liderazgo, ¿cómo le cayó?

Mujica habla de todo, ya estamos acostumbrados a que tire temas. Creo que Sanguinetti tiene un liderazgo natural dentro del Partido -no vengo del sanguinettismo- pero debo reconocer su trabajo por el Partido todos los días, habla con los jóvenes, genera artículos, información, entusiasmo. Tiene un rol importante desde su lugar como intelectual que siempre aporta al debate; sigue siendo un observador agudo y sagaz de la realidad. El tiene claro cuál es su rol hoy y lo está cumpliendo.

Mi visión es que el Partido debe tener una estrategia política que trascienda ampliamente las próximas elecciones de lo contrario no tendrá una recuperación firme y posible, sin embargo en este proceso electoral no podemos prescindir de ningún colorado. Hay mucha gente valiosa y capaz que estamos invitando a que se integre a la colectividad.

En referencia a la posibilidad de que su Partido muestre una posición más de derecha, el dirigente indicó que “es una cuestión de percepciones, y en ese campo creo que sí, la gente lo ha visto más a la derecha. La propuesta del PC no ha sido nunca de derecha, pero por diferentes propuestas puntuales, por discursos o por candidatos la gente comenzó a percibirlo más de derecha”. Sin embargo, en su opinión es imposible que se asimile “batllismo y Frente Amplio”. Agregó que el FA es una fuerza política sustentada en una base socialista. “Así se lo ve desde el punto de vista filosófico, y el Partido Colorado surge sustentado en principios liberales, por lo que la esencia del batllismo no tiene nada que ver con lo que es el FA, si no, veamos la postura del FA en relación -por nombrar un tema- a lo que hoy está pasando en Venezuela. Lo que sí es verdad es que hay muchos batllistas que están votando al FA, trabajando, militando, siendo candidatos, ocupando lugares dentro del FA que piensan y sienten desde el punto de vista batllista”, manifestó.

Para Peña no se ha logrado transmitir la propuesta del PC en esta clave y gente la ha encontrado en otro lado. El batllismo apunta a un equilibrio entre Estado, individuo y la sociedad. El individuo es muy importante en el batllismo y en sus posibilidades de igualdad en las oportunidades, en la largada pero no en la llegada; el batllismo no es asistencialista, cree en el desarrollo de la persona, y el batllismo histórico generó desarrollo con la construcción del Palacio Legislativo, del Estadio Centenario, del Palacio Salvo que también pasaban por los actores individuales, privados.

Interrogado sobre si se intentaría que Bordaberry reconsidere su postura de alejarse de la actividad política indicó que era perder el tiempo. “Conozco a Pedro y es una persona que cuando toma una decisión no es para dar marcha atrás. No encaja en el típico político, que lo hace para que lo revaloren y lo vayan a buscar. No, es una decisión tomada y no la va a cambiar”.

Finalmente expresó que se están generando los ámbitos para que el partido tenga candidaturas: Amado anunció que será candidato, lo mismo Amorín y Tabaré Viera seguramente también, y aparecerán otros. “Veremos cómo vamos evolucionando a dos meses de las elecciones internas. Mi trabajo es generar el ambiente de la herramienta partido, porque candidato sin partidos poco sentido tiene”.